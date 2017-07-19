Comgest: quali sono i temi che guideranno i mercati asiatici? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Recruit ha sofferto a causa del deterioramento prolungato del mercato del lavoro statunitense e della difficile base di confronto con l'anno precedente, caratterizzato da un forte utilizzo dei suoi servizi di ricerca lavoro. Inoltre, le elevate aspettative del mercato, riflesse in una valutazione di 30 volte il rapporto prezzo/utili, fanno presagire che il titolo impieghera' tempo per trovare supporto. Sulla base di un recente incontro con il CFO dell'azienda ribadiamo il potenziale di Recruit in termini di monetizzazione della sua piattaforma di ricerca basata sull'IA, nonche' la forte capacita' esecutiva del management nell'integrare l'esperienza nei database domestici con le tecnologie internazionali, per portare l'azienda alla fase successiva, dato che la quota di mercato attuale e' ancora inferiore al 10% del mercato indirizzabile totale.

La volatilita' restera' con ogni probabilita' la parola chiave per i mercati azionari, vista l'incertezza legata a una presidenza Trump e ai suoi impatti a livello globale.

Tuttavia, in questo contesto, la solidita' dei nostri mercati appare evidente. I governi e le banche centrali asiatiche hanno adottato politiche piu' disciplinate e ortodosse durante la pandemia, il che si riflette in valute piu' stabili rispetto ad altre aree. Le risposte misurate alle tariffe hanno contribuito a stabilizzare i mercati azionari - e anche il mercato obbligazionario globale. E' interessante osservare il disaccoppiamento delle economie asiatiche dalla politica statunitense. In questo contesto, il piano del governo brasiliano di emettere un'obbligazione denominata in RMB potrebbe rappresentare un punto di svolta nella politica globale.

Una tale stabilita' dovrebbe favorire il consumo e lo sviluppo in India e, nel tempo, una ripresa della fiducia domestica in Cina. Nel frattempo, continueremo a investire nelle migliori aziende della regione, senza cercare di anticipare gli sviluppi.

I temi strutturali che sostengono il nostro approccio d'investimento (aumento dei consumi della classe media, trasformazione digitale e progresso tecnologico) restano solidi nei mercati emergenti.

La nostra attenzione a societa' con vantaggi competitivi sostenibili e potere di determinazione dei prezzi ci consente di affrontare diversi scenari economici. Continuiamo a privilegiare aziende in grado di aumentare le proprie quote di mercato e i margini grazie all'innovazione e all'eccellenza operativa, caratteristiche che si dimostrano resilienti nei vari cicli di mercato.

* Gestore del fondo Comgest Growth Asia di Comgest

