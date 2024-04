Comgest: mercati globali, occhi su Pharma e semiconduttori - PAROLA AL MERCATO

di Zak Smerczak * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 apr - Nel primo trimestre del 2024, il mercato ha evidenziato crescente fiducia in un atterraggio morbido a fronte della perdurante resilienza degli indicatori economici e dell'inflazione in calo, mentre la Federal Reserve potrebbe aprire la strada a una riduzione dei tassi d'interesse nei prossimi mesi dell'anno. Gran parte dei principali indici regionali ha registrato performance trimestrali positive.

Eli Lilly, un leader globale nell'area dei trattamenti farmaceutici per diabete e obesita', ha comunicato prospettive solide per il 2024 e continua a beneficiare di report di ricerca e studi clinici positivi che supportano una grande opportunita' di mercato globale per il farmaco GLP-1 per la 'diabesita'' (diabete+obesita'). ASML, unico fornitore al mondo di litografia EUV e TSMC, maggiore produttore mondiale di semiconduttori, hanno comunicato prospettive rassicuranti per il 2024 e crescente fiducia nella ripresa del ciclo dei semiconduttori e nelle opportunita' derivanti dall'IA.

Nel complesso, i mercati finanziari globali hanno iniziato il 2024 in modo positivo. Permangono tuttavia tensioni geopolitiche e incertezze sulla salute dell'economia globale, che potrebbero causare una certa volatilita'. Manteniamo la filosofia basata su societa' di qualita' e di crescita e un approccio rigoroso alle valutazioni, che a nostro avviso offrono una crescita superiore rispetto al mercato, unitamente a migliori visibilita' e resilienza, soprattutto in fasi di turbative economiche.

* Analista & Gestore del fondo Comgest Growth Global "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 20-04-24 13:00:20 (0253) 5 NNNN