Columbia Threadneedle Investments: gli Stati Uniti rallentano mentre l'Europa accelera - PAROLA AL MERCATO

di Paul Doyle * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Le aspettative di crescita per gli Stati Uniti all'inizio del 2025 si sono rivelate troppo ottimistiche. Le stime di crescita globale sono state riviste al ribasso, passando dal 3% al 2,7%, mentre per gli Stati Uniti la revisione e' stata piu' significativa, con una riduzione di 0,6 punti percentuali, arrivando all'1,5%. Questo rallentamento non ha tuttavia compromesso il mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione e' aumentato, ma in misura inferiore rispetto alle precedenti fasi di rallentamento. I sostenitori di uno scenario positivo sottolineano che l'economia statunitense e' oggi piu' orientata ai servizi e meno ciclica, e che l'indebitamento del settore privato rimane sotto controllo, inferiore ai livelli precedenti la crisi finanziaria globale. Inoltre, il sistema bancario e' meglio capitalizzato e l'intelligenza artificiale (AI) sta trasformando profondamente l'economia.

Nonostante l'innalzamento delle tariffe al 17% - un livello che non si registrava dai tempi della Grande Depressione - gli effetti piu' rilevanti della guerra commerciale non si sono ancora pienamente dispiegati sull'economia statunitense.

A eccezione del comparto automobilistico giapponese, i prezzi al dettaglio non hanno mostrato incrementi significativi, circostanza che lascia intendere come una parte consistente dei maggiori costi sia stata assorbita direttamente dalle imprese. Una quota rilevante di tali oneri, tuttavia, e' gia' stata trasferita sui consumatori statunitensi, che si trovano a fronteggiare prezzi piu' elevati e un conseguente indebolimento del potere d'acquisto. Secondo uno studio condotto dalla Federal Reserve di New York, circa un terzo dei produttori e quasi la meta' delle imprese di servizi hanno gia' scaricato sui clienti parte dei costi derivanti dai dazi; qualora le tariffe venissero mantenute in via permanente, ulteriori rincari si riverserebbero inevitabilmente sui consumatori, determinando una progressiva compressione dei redditi reali.

Nel mese di giugno l'indice dei prezzi al consumo (CPI) negli Stati Uniti si e' attestato al 2,7% su base annua, in aumento rispetto al 2,4% rilevato a maggio. Parallelamente, il mercato dei CPI swap prevede un'inflazione al 3,4% nell'arco di un anno, prospettiva alimentata soprattutto dall'impatto delle tariffe. Un'inflazione piu' elevata tende a pesare sulla fiducia dei consumatori: sebbene a giugno le vendite al dettaglio abbiano mostrato un temporaneo rimbalzo, risultano comunque inferiori dello 0,5% rispetto a dicembre. Nel frattempo, il recupero dei mercati azionari osservato da aprile ha contribuito ad allentare le condizioni finanziarie e potrebbe sostenere la domanda dei consumatori, soprattutto qualora la Federal Reserve decidesse di avviare un ciclo di riduzione dei tassi di interesse. Il disegno di legge denominato 'One Big Beautiful' portera' a un aumento del deficit statunitense pari allo 0,8% del PIL, misura che potrebbe contribuire ad attenuare l'impatto delle tariffe, sempre che il mercato obbligazionario non reagisca in modo avverso.

Nonostante le notizie relative ai dazi siano ormai state assorbite dai mercati, la crescita del PIL statunitense continua a mostrare segnali di rallentamento, mentre le aspettative indicano un'accelerazione dell'inflazione nella seconda meta' dell'anno. Questo scenario rischia di tradursi in un'inflazione persistente, o persino in una fase di stagflazione, poiche' la crescita rallenta mentre l'inflazione rimane compresa tra il 2,5% e il 3%. A differenza di molte altre economie, solitamente vincolate dal lato della domanda, gli Stati Uniti risultano oggi limitati dal lato dell'offerta (Fig.1), con una carenza stimata di circa 1,4 milioni di lavoratori. Inoltre, i consumi dei pensionati non differiscono in modo significativo da quelli della popolazione attiva, ma sono alimentati da risparmi e rendite pensionistiche piuttosto che da salari. Ne deriva che la domanda interna resta elevata, mentre la disponibilita' di forza lavoro continua a ridursi.

Fino a poco tempo fa, il divario nell'offerta di lavoro negli Stati Uniti veniva colmato grazie ai flussi migratori e al contributo della crescita della produttivita'. Oggi, tuttavia, con l'azzeramento dell'ingresso di immigrati irregolari e l'avvio delle procedure di rimpatrio, emerge il rischio di una recessione determinata dal lato dell'offerta.

Perche' cio' si verifichi, la riduzione della forza lavoro dovrebbe superare il ritmo di crescita della produttivita', attualmente stimato intorno all'1,5%. Considerando che la forza lavoro complessiva si aggira sui 170 milioni di unita', questo implicherebbe una contrazione di circa 2 milioni di lavoratori, vale a dire 200.000 al mese. Uno scenario di espulsioni di tale portata appare improbabile, ma una diminuzione del tasso di partecipazione o un aumento dei pensionamenti potrebbe produrre un impatto simile. In un contesto di questo tipo, un'economia vincolata dall'offerta di lavoro tende fisiologicamente a generare pressioni inflazionistiche, o nei casi piu' estremi a scivolare verso la stagflazione.

E' invece appropriato che la Federal Reserve riduca i tassi di interesse qualora il rallentamento dell'economia sia riconducibile a una debolezza della domanda, poiche' tassi piu' bassi favoriscono la spesa delle famiglie e gli investimenti delle imprese. Diversamente, la stessa strategia risulta inefficace se il rallentamento e' legato a vincoli strutturali dal lato dell'offerta: in una simile condizione, infatti, un taglio dei tassi finirebbe per alimentare ulteriormente l'inflazione senza produrre benefici sulla capacita' produttiva complessiva. Ne consegue che, nel contesto attuale, tassi e rendimenti obbligazionari negli Stati Uniti difficilmente potranno registrare cali significativi.

* Responsabile azionario large cap Europa, Global Research di Columbia Threadneedle Investments.

red-

(RADIOCOR) 08-09-25 14:10:15 (0326) 5 NNNN