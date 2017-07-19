Columbia Threadneedle Inv.: banche centrali, il quadro si complica tra inflazione, crescita e geopolitica - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - The Investment Lens .Ci troviamo in una fase cruciale del conflitto, in cui i prezzi energetici elevati riflettono livelli di incertezza estremamente elevati. Il rischio di escalation - con entrambe le parti che potrebbero colpire infrastrutture energetiche - comporta ulteriori pressioni al rialzo su petrolio e gas. La variabile chiave per i mercati finanziari e per l'economia globale resta il flusso di materie prime attraverso lo Stretto di Hormuz. Al momento, la comunita' internazionale non sembra disposta a intervenire militarmente nell'area, mentre il traffico attraverso lo Stretto e' limitato a un numero ridotto di navi autorizzate dall'Iran. In linea con l'approccio delle banche centrali, e' necessario adottare una postura attendista ('wait and see') in attesa che si chiariscano scenari alternativi: da un lato, una de-escalation con ripresa dei flussi commerciali - eventualmente sotto la protezione di una coalizione navale - dall'altro, un conflitto piu' prolungato e potenzialmente in ulteriore escalation, qualora le infrastrutture energetiche venissero considerate obiettivi legittimi.

.Il contesto e' passato rapidamente da uno scenario relativamente favorevole a fine dello scorso mese a una fase di forte incertezza. I mercati obbligazionari risentono delle prospettive di tassi e inflazione piu' elevati; i mercati azionari hanno registrato correzioni, pur mostrando una certa resilienza, sostenuta - almeno per il momento - da aspettative sugli utili ancora stabili. Tuttavia, l'ipotesi condivisa fino a poche settimane fa, secondo cui il conflitto si sarebbe risolto rapidamente e le prospettive positive per il 2026 sarebbero rimaste intatte (seppur con un rinvio dei tagli dei tassi), e' oggi sempre piu' oggetto di revisione.

Qualora il conflitto dovesse protrarsi, senza segnali di compromesso, l'impatto negativo su crescita, inflazione e politica monetaria finirebbe inevitabilmente per pesare in modo piu' significativo sull'appetito per il rischio.

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(RADIOCOR) 22-03-26 14:12:51 (0243) 5 NNNN