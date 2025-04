Columbia Threadneedle: guerra commerciale, il peggio e' passato? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - La situazione che attualmente ci troviamo ad affrontare e' che le due principali superpotenze economiche mondiali non stanno praticamente commerciando tra loro, mentre il resto del mondo si trova ad affrontare almeno 90 giorni di incertezza. Questi fattori incidono negativamente sul sentiment dei consumatori e sulla fiducia delle imprese, con il concreto rischio di un rinvio nelle decisioni di spesa e investimento, il che, a sua volta, potrebbe avere un impatto sfavorevole sulla dinamica della crescita economica, almeno fino a quando non emergeranno segnali di maggiore chiarezza.

Nel corso dei prossimi giorni iniziera' la nuova stagione delle trimestrali, un momento che dovrebbe offrire indicazioni piu' dettagliate sugli effetti concreti del contesto attuale, poiche' le imprese stanno valutando l'impatto delle misure tariffarie e rilasciando proiezioni sull'andamento futuro, pur muovendosi all'interno di un contesto fortemente incerto. Appare evidente che esistano rischi al ribasso sia per la crescita economica sia per gli utili, ma risulta estremamente complesso quantificare tali rischi nelle stime previsionali, a causa dell'elevata incertezza politica. A prescindere dalle scelte in materia tariffaria, e' la stessa incertezza protratta a rappresentare un freno per la crescita economica globale.

Un aspetto positivo e' che, al momento, conosciamo il limite massimo delle tariffe. Inoltre, esiste un confine oltre il quale questa amministrazione non potra' sostenere ulteriori pressioni. Eventuali forti turbolenze nei mercati finanziari, come quelle registrate la scorsa settimana, potrebbero costringere l'amministrazione Trump a rivedere la propria strategia. Per i partner commerciali degli Stati Uniti, il percorso di minor resistenza risiede nel negoziare apertamente piuttosto che rispondere con misure di ritorsione.

Mentre le posizioni di Stati Uniti e Cina si stanno consolidando, altri Paesi hanno l'opportunita' di tentare di limitare l'impatto, principalmente attraverso negoziati diretti con gli Stati Uniti e/o cercando di attenuare le conseguenze interne con interventi fiscali mirati.

Riassumendo, ci troviamo in una situazione piu' complessa di quanto inizialmente previsto riguardo al regime tariffario.

Anche nel caso in cui le tariffe reciproche vengano negoziate a livelli inferiori, e' probabile che ci si trovera' ad affrontare una tariffa globale pari al 10%, oltre a imposte specifiche su settori come quello automobilistico. Le tariffe relative ai prodotti farmaceutici e ai semiconduttori devono ancora essere annunciate. Anche se il tasso effettivo di dazi statunitensi sara' probabilmente inferiore al 20-25% ipotizzato la scorsa settimana, rimarra' comunque significativamente piu' alto rispetto al 10% inizialmente previsto. Considerando che l'anno scorso il tasso era solo del 2,5%, si tratta di un aumento considerevole. Per fare un paragone, tra il 1970 e il 2025 non si e' mai registrato un incremento superiore all'1% in un singolo anno. Si tratta quindi di un ostacolo significativo per il commercio internazionale e potenziale per la crescita economica globale.

