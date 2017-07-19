Coca-Cola: in Italia nel 2024 ha dato lavoro quasi a 30mila persone lungo la filiera

2.688 sono dipendenti diretti e 26.704 occupati indiretti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - Coca-Cola, presente in Italia dal 1927, si conferma leader nel Paese per impatto economico e occupazionale nel settore delle bibite e delle bevande. 'Un dato che acquisisce un valore speciale alla vigilia dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che Coca-Cola accompagnera' come partner piu' longevo del Movimento Olimpico e da Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica che attraversera' l'Italia da dicembre 2025'. Cosi' una nota del gruppo americano, che spiega che secondo la ricerca biennale condotta da SDA Bocconi School of Management sull'impatto socio-economico di Coca-Cola Italia, Coca-Cola HBC Italia e Sibeg (le tre societa' che rappresentano l'azienda nel nostro Paese) Coca-Cola ha generato e distribuito nel 2024 risorse complessive pari a 1 miliardo e 142 milioni di euro. Tale valore, che comprende acquisti di beni e servizi, investimenti, stipendi, imposte e contributi, equivale allo 0,05% del pil italiano. Coca-Cola si conferma inoltre primo datore di lavoro nell'industria delle bibite e delle bevande. Grazie alla presenza capillare da Nord a Sud Italia, con fabbriche e uffici in 7 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Abruzzo, Campania, Basilicata e Sicilia) e una forza vendita proprietaria diffusa sui territori, nel 2024 l'impatto occupazionale totale tra posti di lavoro diretti e indiretti e' cresciuto significativamente generando 29.840 posti di lavoro, equivalenti allo 0,12% dell'occupazione nazionale e in aumento del 10% rispetto alla stima del 2022 (26.738); di questi, 2.688 sono dipendenti diretti e 26.704 occupati indiretti, che lavorano quindi lungo la filiera. Per ogni dipendente diretto si generano oltre 11 posti di lavoro nell'economia italiana; considerando, quindi, la struttura familiare del Paese (secondo i dati Istat 2024), circa 64.000 persone beneficiano dei redditi generati da Coca-Cola (+6,7% rispetto al 2022).

