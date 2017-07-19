Cinema: Leonardo Maria Del Vecchio sbarca a Cannes con 'Paper Tiger'

Si tratta di un thriller del regista James Gray (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 mag - Leonardo Maria Del Vecchio sbarca al festival del cinema di Cannes con il film 'Paper Tiger', un thriller ambientato nel mondo della politica e della corruzione diretto e prodotto dal pluripremiato regista James Gray e interpretato da Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Teller. Una nota congiunta ha infatti annunciato che la Leone Film Group e la Vice Pictures, societa' guidate rispettivamente da Raffaella e Andrea Leone e da Leonardo Maria Del Vecchio, sono tra i produttori di 'Paper Tiger' insieme a James Gray, Rodrigo Texeira per RT Features e Anthony Katagas per AK Productions.

Il film partecipa dunque al concorso della 79 esima edizione del festival di Cannes. I fratelli Leone hanno commentato: 'Paper Tiger rappresenta un passaggio importante nel percorso internazionale di Leone Film Group. La selezione in Concorso al Festival di Cannes e' un riconoscimento significativo, che conferma la direzione intrapresa negli ultimi anni. La collaborazione con Vice Pictures e con Leonardo Maria Del Vecchio e' diventata in poco tempo una partnership solida, consolidata dalla volonta' condivisa di puntare su progetti di grande livello, sia italiani che internazionali. Speriamo che questo sia il primo di tanti traguardi'. Lo stesso Del Vecchio ha dichiarato: 'In meno di due anni dalla sua fondazione, Vice Pictures si e' gia' affermata come un player di primo piano nel panorama cinematografico. La selezione a Cannes rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la nostra espansione a livello internazionale e testimonia la solidita' della nostra visione, orientata alla qualita'. Il nostro obiettivo e' consolidare il posizionamento della societa' come punto di riferimento del cinema italiano sui mercati globali, valorizzando progetti di ampio respiro internazionale e collaborazioni strategiche di alto profilo'.

Va ricordato che Leone Film Group e' una societa' quotata quotata su Euronext Growth Milan. Leonardo Maria Del Vecchio aveva annunciato l'ingresso nel capitale dell'azienda nel 2024, rilevando una quota pari al 13,78% attraverso la sua Lmdv Capital, che poi nei mesi scorsi si e' rafforzata al 19,45% del capitale.

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(RADIOCOR) 04-05-26 17:34:12 (0492) 5 NNNN