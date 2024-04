Cdp Real Asset: per caserme Guido Reni cordata Generali RE con Universita' Luiss

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 apr - Nella gara per lo sviluppo immobiliare delle ex caserme Guido Reni a Roma, uno dei progetti immobiliari piu' importanti per il mercato italiano quest'anno, scende in campo anche il tandem Generali Re con l'Universita' Luiss Guido Carli. L'ateneo privato romano, di proprieta' di Confindustria, ha necessita' di uno studentato di grandi dimensioni nella Capitale, che si affianchi ad altri di cui dispone di dimensioni contenute, per far fronte alla domanda crescente di studenti italiani ed esteri. Il mercato immobiliare legato agli studentati e' in forte crescita in Italia anche per l'alto fabbisogno delle maggiori citta' universitarie del Paese. La cordata Generali Re - Luiss Guido Carli non ha altri partner al seguito, come ipotizzava invece oggi un quotidiano. Fabrica sgr del gruppo Caltagirone non e' della partita.

Nella short list messa a punto da Cdp Real Asset sgr, proprietaria dell'area che ha deciso di dismettere rinunciando allo sviluppo delle ex caserme Guido Reni, al quartiere Flaminio, secondo indiscrezioni, sarebbero stati ammessi alcuni tra i maggiori sviluppatori italiani: Coima di Manfredi Catella, che nei mesi scorsi ha esplicitato il suo interesse per il progetto, Generali Re appunto, guidata da Aldo Mazzocco, Hines, Kryalos e Dea Capital Re che ha vari dossier sul mercato immobiliare della Capitale. Il progetto di sviluppo Guido Reni prevede una parte pubblica dove sorgera' il nuovo Museo della Scienza della Capitale e la parte privata, con una quota per l'edilizia residenziale, commerciale, e uno studentato, quindi, nell'ipotesi di vittoria nella gara della cordata Generali-Luiss, che dovrebbe avere qualche centinaio di posti letto.

L'aggiudicazione della gara e' prevista per l'inizio dell'estate.

Ggz

(RADIOCOR) 03-04-24 19:42:38 (0656)IMM,ASS 5 NNNN