Cdp: alza il sipario su gara per caserme ex Guido Reni a Roma

sviluppo immobiliare da 45mila metri quadri (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 mar - Cdp alza il sipario sulla vendita dell'area immobiliare delle ex caserme di via Guido Reni al quartiere Flaminio a Roma, progetto da 45 mila metri quadri di nuovo residenziale, ricettivo e commerciale per la parte privata mentre per la parte pubblica ci sara' la realizzazione del nuovo Museo della Scienza della Capitale. Cdp Real Asset Sgr, proprietaria dell'area, entro domani conoscera' i nomi dei potenziali investitori alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Sul nastro di partenza almeno due big del settore immobiliare: Coima di Manfredi Catella e la Dea Capital Real Estate Sgr guidata dall'amministratore delegato Emanuele Caniggia. Molti altri nomi circolano secondo i rumors della vigilia. L'iter per la cessione decisa dalla societa' immobiliare del gruppo Cdp proseguira' con la creazione di una short list e la successiva fase di offerte vincolanti si dovrebbe aprire a giugno.

Chi vincera' la gara avra' in dote diritti edificatori per 45mila metri quadri di cui 35mila destinati ad edilizia residenziale. Il 'progetto Ercole', cosi' ribattezzato dal venditore, prevede, in dettaglio, oltre ai 35mila metri quadri di residenziale di cui 6mila destinati al social housing, altri 6mila metri quadri per il recettivo e 4mila metri quadri per il commerciale. Il progetto di sviluppo dell'area nel quartiere Flaminio prevede inoltre un contributo straordinario che lo sviluppatore dovra' pagare al Comune di Roma per la realizzazione del Museo della Scienza, contributo quantificato in 43 milioni. Nella procedura di vendita ad assistere Cdp Real Asset ci sono Lazard e Colliers.

