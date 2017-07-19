Ccb: le cinque Bcc laziali gruppo puntano a impieghi per 2,3 mld nel triennio

Sono unica presenza in 14 comuni della Regione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 apr - Il gruppo bancario cooperativo trentino Cassa Centrale Banca nel Lazio e' presente con 5 Bcc distribuite nella regione con 81 filiali. Le banche cooperative aderenti al gruppo sono l'unica presenza bancaria in ben 14 comuni della regione.

Nel quadro del nuovo piano strategico 2026-28 del gruppo guidato dall'amministratore delegato Sandro Bolognesi, le stime per il Lazio indicano una crescita degli impieghi del 2% medio annuo, con un target da raggiungere al 2028 di 2,3 miliardi. La raccolta complessiva di BancAnagni, Banca Centro Lazio, Banca Lazio Nord, Bcc dei Castelli Romani e del Tuscolo, Bcc del Circeo e Privernate e' attesa in crescita a 4,6 miliardi a fine 2028: la raccolta diretta a 3,2 miliardi (+1,9%) e l'indiretta a 1,4 miliardi (+8,4%).

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(RADIOCOR) 21-04-26 17:23:29 (0637) 5 NNNN