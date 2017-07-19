Cassa Volterra: partecipa a cartolarizzazione npl con consorzio Luzzatti

Operazione multioriginator da 333 mln valore lordo di libro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - Cassa di Risparmio di Volterra, guidata dal Direttore generale Stefano Pitti, ha partecipato a una cartolarizzione di deteriorati realizzata da Luzzatti, la societa' consortile del sistema delle popolari italiane. Alla cartolarizzazione, multioriginator, del valore lordo di 333 milioni hanno partecipato, con apporto di deteriorati, anche Popolare Puglia e Basilicata, Banca di Piacenza e Ifis Npl Investing (gruppo Banca Ifis).

Il portafoglio di crediti deteriorati della nuova cartolarizzazione, si legge in una nota, l'ottava strutturata da Luzzatti nel corso degli anni, e' composto da una componente bancaria (assistita per quasi il 50% delle posizioni da almeno un'ipoteca di primo grado e per la parte rimanente da posizioni unsecured o garantite da ipoteche di grado successivo) e da un portafoglio granulare unsecured.

Nel dettaglio, la societa' veicolo Luzzatti Pop Npls 2025 ha emesso tre tranches di notes Abs. La prima e' una tranche senior di 35 milioni (10,5% del valore lordo di libro, gbv).

C'e' poi la tranche mezzanine, senza rating, di 6 milioni (1,8% del gbv) e una tranche junior, senza rating di 1 milione (0,3% del gbv). L'operazione ha ottenuto un rating BBB+ /BBB (high) ai titoli senior da parte di ARC Ratings e Morningstar DBRS.

