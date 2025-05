Cassa del Trentino: per Fitch possibile un rialzo del rating

Il giudizio su societa' in house Provincia Trento e' A- (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 22 mag - Cassa del Trentino, braccio finanziario della Provincia autonoma di Trento, che ha oggi un rating (A-) sul debito superiore a quello della Repubblica italiana (BBB), potrebbe presto registrare un ulteriore apprezzamento. Lo indica Raffaele Carnevale, Direttore senior di Fitch Ratings, nel corso di una tavola rotonda al Festival dell'Economia di Trento, (organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento). Carnevale ha ricordato che l'istituzione finanziaria in house della Provincia di Trento prima della crisi del debito sovrano aveva addirittura la tripla 'A' poi persa per l'effetto di trascinamento negativo delle valutazioni del debito sovrano anche dell'Italia. Riguardo al rating attuale "le prospettive sono positive ed e' possibile che migliori".

Cassa del Trentino ha emesso in passato debito per 1 miliardo. La valutazione fatta da Carnevale non sorprende Roberto Nicastro che, dopo l'esperienza ai vertici di UniCredit, e' stato per alcuni anni presidente della societa' pubblica trentina prima di fondare la sua Banca AideXa.

"La Cassa - osserva Nicastro nella tavola rotonda alla quale partecipano, tra gli altri, anche Gelsomina Vigliotti della Bei e Esedra Chiacchella di Cassa Depositi e Prestiti - in quanto societa' in house pubblica, ha tante caratteristiche di unicita' e alle spalle ha la Provincia a statuto speciale, con un'autonomia impositiva e un bilancio solido". Oltre alla raccolta dei capitali, testimonia Nicastro, c'e' la competenza nella societa' per offrire la consulenza sulle scelte di finanza strutturata "a beneficio della comunita'". Soddisfazione per l'azione di Cassa del Trentino spa viene espressa dall'azionista. Achille Spinelli assessore allo sviluppo economico della Provincia, da poche ore Vice presidente della Giunta guidata da Maurizio Fugatti, interviene per un saluto e osserva: "la finanza e' centrale e oggi (a vent'anni dalla creazione della societa', ndr) siete un advisor strategico, competente, indipendente e trasparente" rivolgendosi al presidente della Cassa del Trentino nonche' moderatore, Marco Radice.

