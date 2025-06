Cassa Centrale Banca: stima crescita credito 2,3% annuo in Calabria -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 giu - 'Le Bcc affiliate - commenta Bolognesi - sono il cuore pulsante del nostro Gruppo e incarnano, con la loro presenza capillare, i valori fondanti della cooperazione: mutualita', responsabilita' e vicinanza. In un contesto in cui molte realta' bancarie riducono la loro presenza fisica, noi scegliamo di investire nei territori, rinsaldando la rete di relazioni e servizi".

Le proiezioni del piano strategico di Ccb per le attivita' in Calabria indicano una raccolta diretta da clientela in crescita a 621 milioni (+1,3% di incremento medio annuo), e una raccolta indiretta in aumento a 102 milioni (+5,3% medio annuo), confermando la centralita' del segmento nel processo di diversificazione dei ricavi. Per quanto riguarda la qualita' del credito si conferma l'obiettivo, a livello di gruppo, di un rapporto dei deteriorati core allo 0,9% e un rapporto di copertura al 73 per cento. Il margine di interesse e' stimato in calo sulla base delle ipotesi di riduzione dei tassi di interesse in arco di piano.

Le commissioni nette sono attese in aumento (+3,4% a livello consolidato) per effetto delle iniziative strategiche dedicate allo sviluppo commerciale e, in particolare, al comparto wealth management e bancassicurazione.

com-Ggz

