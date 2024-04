Carmignac: America Latina: un nuovo inizio? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 apr - VALUTAZIONI INTERESSANTI Le azioni dell'America Latina, nonostante la recente buona performance, sono in questo momento sottovalutate, sia rispetto allo storico che ai peer globali. Il P/E forward a 12 mesi, pari a 9.0, e' appena sotto i minimi dal 2008, risultando piu' interessante della media dell'indice allargato MSCI EM (11.4) e dello S&P 500 (20.3)[1].

SEGNALI POSITIVI IN BRASILE E MESSICO Il Messico e' stato il grande beneficiario delle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina. Nel lungo termine, crediamo che la tendenza al 'nearshoring', ossia il ricollocamento delle imprese in paesi piu' vicini a quello di origine per accorciare la catena di fornitura, potrebbe dare un forte impulso agli investimenti statunitensi in Messico.

Nei prossimi cinque anni, il Messico potrebbe a nostro avviso registrare un aumento di 155 miliardi di dollari di esportazioni verso gli USA, pari a oltre il 10% del suo PIL.

Inoltre, il partito Morena di Lopez Obrador ha dato prova di un sorprendente pragmatismo economico e crediamo che il prossimo presidente seguira' questo solco.

In Brasile, l'economia si sta riprendendo grazie alle riforme attuate, in primo luogo quella del mercato del lavoro, con la privatizzazione di alcuni giganti dell'economia brasiliana.

La Banca centrale brasiliana e' stata una delle prime ad avviare un ciclo restrittivo. La politica economica ortodossa ha permesso di contrastare rapidamente l'aumento dell'inflazione, passata dal 12,1% nell'aprile 2022, il dato piu' elevato degli ultimi 27 anni, al 4,6% a dicembre 2023.

La frenata dell'inflazione ha consentito alla Banca centrale di invertire la rotta della politica monetaria, ora ridiventata espansiva, con un conseguente risvolto positivo sui mercati azionari.

Inoltre, l'economia brasiliana beneficia del netto miglioramento della produzione agricola e di petrolio, reso possibile dagli ingenti investimenti attuati negli ultimi quindici anni. L'espansione del settore agricolo e' un vantaggio per l'economia e un vettore strutturale di crescita economica molto piu' cruciale di quanto generalmente si pensi. L'agricoltura rappresenta infatti l'8% del PIL in termini diretti ma in termini indiretti incide sul 30% del PIL. Gli imprenditori privati hanno molto investito in tecnologia, aumentando i rendimenti del 3% l'anno negli ultimi 30 anni, il doppio della media degli altri paesi.

Quanto al petrolio, il Brasile attualmente produce tre milioni di barili equivalenti di petrolio al giorno, ma si prevede che la produzione superera' i cinque milioni entro il 2029, con un'incidenza molto positiva sulla bilancia dei pagamenti del paese e quindi sulla valuta, il real brasiliano. Il surplus record della bilancia commerciale pari a 90 miliardi di dollari nel 2023 dovrebbe confermarsi anche nel 2024. La forte performance dell'agricoltura e del settore petrolifero dovrebbe favorire una decisa espansione degli scambi commerciali del paese e dare slancio alle azioni, attualmente trattate con uno sconto significativo.

Le azioni dell'area LatAm sono sottopesate nei portafogli globali rispetto al contributo che offrono alla capitalizzazione azionaria globale. Nel 2024, gli investitori dovrebbero ridefinire la propria esposizione alla luce di queste opportunita', con un'attenzione particolare al Brasile e al Messico. Per gli stock picker attivi, entrambi i mercati offrono un terreno fertile per costruire portafogli concentrati e a forte convinzione.

*head of emerging market equities, Carmignac "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

