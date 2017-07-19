Capital Group: rimettere la volatilita' di mercato nella giusta prospettiva - PAROLA AL MERCATO

di Jared Franz* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - Le ripercussioni dell'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente hanno riportato ancora una volta sotto i riflettori la volatilita' dei mercati. I prezzi del petrolio hanno registrato un'impennata, facendo salire il costo della benzina e aumentando il rischio di un rallentamento economico globale causato dalla crisi energetica. Da quando, alla fine di febbraio, sono iniziati gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran, l'indice S&P 500 ha perso circa il 2,3% fino al 18 marzo. Nel frattempo, il rendimento dei Treasury USA a 10 anni, pietra miliare del sistema finanziario globale, e' salito al 4,20% dal 3,94% di prima della guerra, pur rimanendo al di sotto del livello di inizio anno.

Se dovesse persistere il peggior shock di approvvigionamento petrolifero degli ultimi decenni, gli investitori potrebbero nutrire dubbi sul proprio approccio in un contesto cosi' incerto.

1. In caso di dubbi, e' opportuno allargare lo sguardo Si ripensi all'inizio del 2022. L'invasione russa dell'Ucraina ha provocato uno shock geopolitico che ha scosso i mercati e dominato i titoli dei giornali, proprio come oggi. Il Brent e' salito di quasi il 30% raggiungendo un massimo di 128 dollari al barile. Allo stesso tempo, le banche centrali guidate dalla Federal Reserve statunitense hanno agito in modo aggressivo per aumentare i tassi di interesse, aggravando l'incertezza per gli investitori gia' nervosi. Come hanno reagito le azioni? I timori che la guerra e i rialzi dei tassi della Fed, i piu' rapidi degli ultimi decenni, potessero far precipitare l'economia globale in una recessione hanno fatto scendere l'indice S&P 500 del 19% nel 2022. Ma l'indice ha messo a segno un forte rimbalzo nel 2023, guadagnando quasi il 24% grazie al raffreddamento dell'inflazione, alla stabilizzazione dei mercati energetici e a utili che si sono rivelati piu' resilienti di quanto molti investitori si aspettassero.

E' impossibile sapere se la volatilita' dei mercati dell'inizio del 2026 lascera' il posto a un andamento piu' tranquillo. Ma le imminenti elezioni di medio termine potrebbero spingere l'amministrazione Trump a concentrarsi su questioni piu' concrete che alimentano l'ottimismo economico.

2. In genere i mercati si riprendono rapidamente I rendimenti del mercato azionario sono in genere piu' elevati dopo forti ribassi. Il rendimento medio su 12 mesi dell'indice S&P 500 immediatamente successivo a un calo del 15% o superiore e' del 52%. Per questo motivo, solitamente la soluzione migliore e' mantenere la calma e rimanere investiti.

Con quale frequenza correzioni di mercato pari o superiori al 10% nell'indice S&P si sono trasformate in mercati ribassisti consolidati? A quanto pare, non spesso. Al contrario, sono stati piu' frequenti brevi periodi di ribassi compresi tra il 5% e il 10%. Sebbene questi possano sembrare preoccupanti, un calo del 5% si verifica in media due volte all'anno, mentre le correzioni del 10% o piu' si verificano in media ogni 18 mesi. Inoltre, sebbene le flessioni infrannuali siano normali, la buona notizia e' che 38 degli ultimi 50 anni solari si sono conclusi con rendimenti positivi.

Inoltre, un sell off puo' creare opportunita' di investimento. Ad esempio, durante la pandemia, gli investitori hanno penalizzato un'ampia fascia di societa' del settore viaggi e tempo libero - tra cui Royal Caribbean, che ha perso l'83% dal 20 gennaio 2020 al 18 marzo 2020 - poiche' i lockdown hanno bloccato i viaggi aerei, le crociere e le prenotazioni alberghiere. Da allora, alcuni titoli del settore dei viaggi e del tempo libero hanno registrato una ripresa spettacolare. Royal Caribbean ha registrato un rendimento del 334% dal minimo al picco raggiunto il 2 giugno 2021, grazie all'aumento dei tassi di vaccinazione a livello nazionale e alla crescente fiducia. L'analisi fondamentale bottom-up puo' aiutare gli investitori a bilanciare la volatilita' a breve termine con una prospettiva a piu' lungo termine.

*Economista di Capital Group.

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(RADIOCOR) 19-04-26 08:12:30 (0040) 5 NNNN