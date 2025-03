Capital Group: i cinque temi chiave per investire nel 2025 - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 2 mar - 3. Il megatrend dell'IA potrebbe spingere al rialzo il mercato azionario per anni L'intelligenza artificiale ha catturato l'attenzione del pubblico e degli investitori, evocando un mondo futuristico completamente rimodellato da macchine intelligenti. Si tratta di un entusiasmo eccessivo? E' probabile. In futuro ci attendono ancor piu' opportunita'? Altrettanto probabile.

Questo perche' tendiamo a sovrastimare i megatrend a breve termine sottovalutandoli al contempo nel lungo periodo. Nel caso di alcuni megatrend, come smartphone e auto a guida autonoma, possiamo calcolare delle stime ragionevoli sulla base di quantita' note come popolazione globale o numero di automobili. Ma come si misura il valore di una maggiore intelligenza. Uno degli aspetti piu' interessanti dell'IA e' che e' difficile prevedere quali dimensioni raggiungera' come fenomeno.

Potendo svolgere un'enorme quantita' di compiti umani, ritengo che il mercato dell'IA sia incredibilmente vasto. Al di la' delle applicazioni in campo tecnologico, l'IA e' destinata a creare opportunita' anche in aree inaspettate. La realizzazione dei data center richiede ingenti risorse fisiche, tra cui rame, beni strumentali e molta energia elettrica. L'impennata della domanda di queste risorse e' stata una manna per settori della 'old economy' come servizi di pubblica utilita', industria ed estrazione.

4. Una nuova eta' dell'oro per il settore sanitario grazie alla scoperta di nuovi farmaci Nel 2025 le case farmaceutiche saranno sotto i riflettori.

Dopo le elezioni statunitensi dello scorso anno l'incertezza sulle prospettive del settore dal punto di vista regolatorio ha provocato un crollo dei titoli azionari che ha messo ulteriormente sotto pressione un comparto che ha sottoperformato per tutto lo scorso anno. A seguito del sell-off, pero', molte societa' scambiano a valutazioni interessanti, creando opportunita' per gli investitori con un approccio a lungo termine. Tra queste vi sono case farmaceutiche dimenticate dagli investitori, ovvero quei produttori di farmaci che non offrono trattamenti per la perdita di peso. Cerchiamo opportunita' di investimento in societa' che pagano dividendi e che sono state trascurate dal mercato. Anche se l'attenzione tende a concentrarsi sui farmaci per la perdita di peso, come quelli di tipo GLP-1, si stanno compiendo progressi anche su molti altri fronti. La pipeline delle case farmaceutiche di maggiori dimensioni conta oltre 200 farmaci. Trattandosi di aziende alla ricerca di trattamenti per alcune tra le patologie piu' debilitanti al mondo, i loro pazienti hanno sperimentato minori tassi di mortalita' e aspettative di vita piu' lunghe. Nel corso del prossimo decennio potremmo vedere la cura di malattie come sclerosi laterale amiotrofica, anemia falciforme e distrofia muscolare. Quando si investe in societa' biotech o farmaceutiche dei rischi sono sempre presenti, ma potremmo trovarci all'inizio di un'eta' dell'oro per il settore sanitario: sia per i pazienti che per gli investitori.

5. C'e' sempre un motivo per non investire Immaginate di tornare indietro nel tempo fino al giorno di Capodanno del 2020 e di conoscere in anticipo i principali eventi dei cinque anni successivi. La pandemia di COVID-19.

Una fase di mercato fortemente ribassista. Un'inflazione superiore al 9%. I conflitti in Ucraina e Medio Oriente. La guerra commerciale con la Cina. L'incertezza politica negli Stati Uniti. Sapendo come sarebbero andate le cose avreste investito in azioni? Probabilmente no. Il punto e' che c'e' sempre un motivo per non investire, oggi cosi' come nel 2020 o nel 1981. Ma i mercati hanno dimostrato resilienza nel tempo. E gli investitori sono stati generalmente premiati per aver guardato oltre l'incertezza a breve termine ed essere rimasti concentrati sui propri obiettivi d'investimento a lungo termine. Tornando al 2020, cosa sarebbe successo se aveste ignorato tutti i problemi all'orizzonte e aveste continuato a investire? Da allora l'indice S&P 500 e' cresciuto di oltre il 100%.

