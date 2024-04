Capital Group: Giappone: gli effetti della bolla degli anni Ottanta sono acqua passata? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Riparte la crescita dei salari - e lo yen si rafforza con il cambio di rotta della BoJ Nel frattempo, le contrattazioni salariali di primavera si sono in gran parte concluse e, dato l'oramai diffuso trasferimento dei costi dell'inflazione sui consumatori da parte delle imprese, i sindacati sono riusciti a ottenere l'aumento salariale piu' cospicuo (5,28%) per i lavoratori dal 1991.

Questo accordo ha reso i funzionari della BoJ piu' fiduciosi sul fatto che la lieve inflazione continuera' a rimanere stabile e nella riunione di marzo la banca centrale ha posto fine a otto anni di tassi di interesse negativi. Come previsto, la BoJ ha rimosso anche i controlli sulla curva dei rendimenti, pur mantenendo la politica di acquisto di titoli di Stato giapponesi per circa 6.000 miliardi di yen (40 miliardi di dollari) al mese per sostenere l'economia interna. Di contro la banca centrale interrompera' gli acquisti di ETF e REIT, a conferma di una decisione "all-in".

A scanso di equivoci, mentre ci aspettavamo che le contrattazioni salariali Shunto sarebbero state cruciali per indurre la BoJ a iniziare a ridurre le misure di politica monetaria estremamente accomodanti, riteniamo che nulla indichi che in tempi brevi assisteremo ad altri rialzi dei tassi.

Se da un lato i fondamentali aziendali dovrebbero diventare piu' rilevanti in Giappone, dall'altro notiamo che il ciclo di rialzi della Federal Reserve statunitense e' agli sgoccioli. Insieme alla graduale normalizzazione della politica della BoJ, questo dovrebbe portare a una riduzione del differenziale dei tassi di interesse tra yen e dollaro USA, e a un apprezzamento dello yen. Riteniamo che questo contesto possa favorire i titoli "growth di qualita'" del Giappone con esposizione interna, in settori quali strumenti di precisione, elettrodomestici, prodotti chimici e servizi.

Alla luce di tutti questi fattori, riteniamo che una strategia core, multi-cap e diversificata sia interessante per gli investitori che stanno rivalutando la propria asset allocation per ovviare a una posizione di sottopeso di lungo periodo sul Giappone.

