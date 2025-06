Capital Group: credito investment grade, i vantaggi della duration per gli investitori nel credito - PAROLA AL MERCATO

di Flavio Carpenzano* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - Punti chiave - La duration e' una componente fondamentale del credito investment grade (IG) in grado di offrire vantaggi di diversificazione in contesti di mercato volatili.

- L'attuale livello strutturalmente piu' elevato dei rendimenti significa che il credito IG puo' offrire diversificazione e rendimenti totali potenzialmente interessanti. Lo abbiamo visto in aprile, in un contesto di incertezza sui dazi. Durante questo periodo, le obbligazioni corporate IG sono rimaste sostanzialmente stabili - L'attuale contesto macroeconomico e' molto diverso da quello che ha portato al forte sell-off dei mercati obbligazionari nel 2022. Oggi, nonostante l'aumento del rischio di stagflazione, riteniamo che le banche centrali continueranno ad allentare la politica monetaria, anche se a un ritmo piu' cauto.

L'attuale livello piu' elevato dei rendimenti obbligazionari riflette il forte aumento registrato nel corso del 2022 a seguito degli aumenti dei tassi da parte delle banche centrali. Cio' rende piu' attraente il mercato obbligazionario nel suo complesso e quello del credito IG, poiche' il rendimento e' un buon indicatore dei rendimenti totali futuri.

Il re-pricing del 2022 e' stato doloroso e ha comprensibilmente reso alcuni investitori cauti sulla duration, soprattutto se considerato nel contesto dei dazi e della crescente incertezza geopolitica. Tuttavia, riteniamo importante distinguere tra il contesto macroeconomico piuttosto differente che esisteva allora e quello odierno.

Nel 2022, le banche centrali hanno dovuto rispondere a uno shock inatteso dal lato dell'offerta e a una forte ripresa della domanda post-Covid. Oggi la situazione e' molto diversa. L'inflazione e' diventata piu' vischiosa man mano che si avvicinava ai livelli target delle banche centrali, mentre i dazi hanno aumentato il rischio di stagflazione. Per affrontare un contesto di crescita piu' lenta con pressioni sui prezzi, le banche centrali devono adottare un approccio piu' diversificato.

La Fed e' consapevole di queste sfide e sa che potrebbe trovarsi in una situazione in cui i suoi due obiettivi principali entrano in conflitto con i diversi orizzonti temporali. Ritiene che la stabilita' dei prezzi sia fondamentale per ottenere condizioni di mercato del lavoro solide e sta monitorando con pazienza i dati concreti, quali i salari e l'inflazione. Pertanto, la sua azione diventa una questione di tempistica: la Fed potrebbe essere riluttante ad abbassare rapidamente i tassi a meno che la disoccupazione non inizi ad aumentare, poiche' permangono incertezze sui dazi e sul loro impatto sull'inflazione. Tuttavia, se la Fed e' riluttante ad abbassare i tassi ora, potrebbe essere costretta a farlo in modo piu' aggressivo in un secondo momento, poiche' l'economia rischia di deteriorarsi. E' importante sottolineare che, a nostro avviso, l'attenzione e' focalizzata sulla tempistica dei tagli; non ci aspettiamo che la Fed inverta la rotta e inizi ad aumentare i tassi. A parita' di condizioni, si tratta quindi di un contesto positivo per la duration.

La normalizzazione dei tassi di interesse fino al 2022 ha contribuito a rendere nuovamente la duration uno strumento di diversificazione efficace in periodi di maggiore volatilita' dei mercati. Qualsiasi indebolimento dei dati economici comporta spesso un ampliamento degli spread creditizi; tuttavia, l'aspettativa di un allentamento della politica monetaria da parte delle banche centrali determina solitamente un calo dei tassi, che si riflette nella duration.

Questa dinamica si e' verificata ad aprile, quando i mercati azionari sono stati sottoposti a forti pressioni a seguito dell'introduzione dei dazi. I titoli azionari sono stati i piu' colpiti, con prodotti a spread come quelli gli high yield che hanno anch'essi subito pressioni. Tuttavia, le obbligazioni corporate investment grade hanno tenuto bene.

Dal picco raggiunto dai mercati azionari il 19 febbraio all'8 aprile, i rendimenti delle obbligazioni societarie IG sono rimasti sostanzialmente invariati. Cio' e' dovuto in gran parte all'impatto della duration.

Nel complesso, riteniamo che la duration possa offrire diversi potenziali vantaggi ai portafogli obbligazionari e risultati piu' resilienti in uno scenario di avversione al rischio.

*Investment Director Reddito Fisso di Capital Group "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

