Capital Group: come gestire le flessioni di mercato - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - 5. La diversificazione e' importante Un portafoglio diversificato non offre una garanzia di profitto ne' assicura che l'investimento non perdera' valore, ma riduce di fatto il rischio. Ripartendo gli investimenti tra diverse asset class, gli investitori riducono la probabilita' di volatilita' in portafoglio. I rendimenti complessivi non raggiungeranno i picchi massimi di ogni singolo investimento, ma nemmeno i livelli minimi. Per gli investitori che desiderano limitare lo stress correlato ai mercati ribassisti, la diversificazione puo' aiutare a ridurre la volatilita'.

6. Il reddito fisso puo' fungere da contrappeso I titoli azionari sono componenti importanti di un portafoglio diversificato, ma le obbligazioni possono svolgere un ruolo essenziale di contrappeso. Questo e' perche' le obbligazioni in genere hanno una correlazione minore con il mercato azionario, il che significa che tendono a muoversi in direzione opposta rispetto alle azioni.

Inoltre, le obbligazioni che presentano una ridotta correlazione con le azioni possono aiutare ad attutire l'impatto delle perdite nel mercato azionario sul portafoglio complessivo. I fondi che forniscono questo genere di diversificazione possono aiutare a creare portafogli durevoli, e gli investitori dovrebbero privilegiare i fondi obbligazionari con un solido track record di rendimenti positivi in una varieta' di contesti di mercato. Anche se potrebbero evidenziare un potenziale di crescita inferiore a quello delle azioni, i titoli obbligazionari hanno dato spesso prova di buona tenuta nelle fasi di ribasso passate dei mercati azionari. Il sell-off di mercato del 2022 si e' differenziato dagli altri, perche' molte obbligazioni non hanno svolto il loro ruolo tradizionale di bene rifugio. Ma nelle cinque flessioni precedenti al 2022, le obbligazioni rappresentate dall'indice Bloomberg US Aggregate sono salite per quattro volte e non hanno mai perso piu' dell'1%.

7. Il mercato tende a premiare gli investitori con un orizzonte di lungo periodo E' ragionevole aspettarsi rendimenti del 30% tutti gli anni? Ovviamente no. Analogamente, una flessione dei mercati azionari nel corso di alcune settimane non rappresenta necessariamente l'inizio di un trend di lungo periodo.

L'economia comportamentale ci insegna che gli eventi recenti esercitano un'enorme influenza sulle nostre percezioni e decisioni. E' sempre importante mantenere una prospettiva di lungo periodo, soprattutto nelle fasi di declino del mercato.

Nonostante l'andamento altalenante evidenziato nel breve periodo, i listini tendono a premiare gli investitori su lunghi periodi di tempo. Anche tenendo conto dei ribassi, il rendimento medio dell'indice S&P 500 in tutti i periodi decennali dal 1939 al 2024 e' stato pari al 10,94%. E' normale che nei periodi di volatilita' di mercato entri in gioco la componente emotiva. Gli investitori capaci di ignorare le news hanno maggiori possibilita' di elaborare una strategia di investimento oculata.

* Managing Director, Head of Financial Intermediaries Italy di Capital Group

