Capital Group: cinque punti chiave per investire nel 2026 - PAROLA AL MERCATO

di Martin Romo* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 feb - Si prevede un miglioramento del panorama economico nel 2026, poiche' i governi di tutto il mondo stanno varando misure di stimolo decisive in risposta al rallentamento della crescita e alle elevate barriere commerciali.

Negli Stati Uniti, la Federal Reserve sta riducendo i costi di finanziamento, il che rappresenta un vantaggio per il settore immobiliare e l'economia in generale. I tassi piu' bassi potrebbero aumentare la domanda di lavori edili altamente retribuiti e di materiali come legname e vernici, a vantaggio di aziende come Home Depot e Sherwin-Williams. La deregolamentazione potrebbe aumentare l'attivita' creditizia, sostenendo banche come Wells Fargo e aziende escluse dal boom dell'intelligenza artificiale. Nel frattempo, il One Big Beautiful Bill Act incentiva la produzione manifatturiera statunitense, aiutando i settori industriale e tecnologico.

Oltreoceano, la Germania ha accantonato la politica di austerita' fiscale, presentando un pacchetto da 500 miliardi di euro per le infrastrutture e la difesa. Questa mossa potrebbe aumentare il potenziale di guadagno per le societa' di costruzioni come Heidelberg Materials e il produttore di armi Rheinmetall.

Anche gli alleati della NATO si stanno impegnando ad aumentare la spesa per la difesa, generando una domanda ancora maggiore per i sistemi e i prodotti realizzati da Northrop Grumman e Rolls-Royce.

Nel frattempo, il Giappone sta promuovendo una riforma aziendale per sbloccare il valore per gli azionisti, con un impatto su societa' come l'assicuratore Tokio Marine.

Corea e Cina stanno seguendo l'esempio, con la Cina che introduce anche misure di stimolo volte a stabilizzare la propria economia. Queste politiche non sono prive di rischi: passi falsi potrebbero contribuire all'aumento del debito pubblico e aumentare le pressioni inflazionistiche.

2. I tagli dei tassi di interesse da parte della Fed possono essere positivi per azioni e obbligazioni Si profila una Fed accomodante. Nonostante l'inflazione elevata, i tassi di interesse sono destinati a diminuire nel 2026, poiche' i responsabili politici si concentrano sulla crescita lenta dell'occupazione. La FED e' preoccupata per il mercato del lavoro perche', storicamente, un mercato del lavoro debole porta a un rallentamento economico. Nel frattempo, politiche tariffarie piu' stabili dovrebbero contribuire ad alleviare le pressioni inflazionistiche. Il tasso dei fondi federali statunitensi dovrebbe chiudere il 2026 vicino al 3%, un livello ne' stimolante ne' restrittivo per la crescita economica. Il tasso influenza i costi di finanziamento in tutto il mondo e tassi piu' bassi potrebbero sostenere la spesa delle imprese e dei consumatori.

Storicamente, i cicli di allentamento della Fed che si sono verificati al di fuori di una recessione hanno sostenuto i mercati azionari e obbligazionari, mentre la liquidita' e' rimasta indietro. La Fed sta procedendo a tagli mentre la spesa per l'intelligenza artificiale si ripercuote sull'economia, insieme alle preoccupazioni sui dazi e alla debolezza del mercato del lavoro. C'e' un sano dibattito sul fatto che la crescita economica degli Stati Uniti rallentera' o accelerera' a causa di queste forze. Potremmo entrare in uno scenario insolito in cui il prodotto interno lordo degli Stati Uniti accelera oltre la fascia prevista del 2-3%, anche se la creazione di posti di lavoro rimane debole o diventa negativa. Allo stesso tempo, la disoccupazione potrebbe rimanere relativamente bassa a causa del minor numero di licenziamenti e dell'applicazione piu' rigorosa delle leggi sull'immigrazione, che riducono il numero complessivo di lavoratori.

*Chief Investment Officer di Capital Group.

