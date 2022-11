Bmw: investira' 2 mld in Ungheria per assemblare batterie veicoli elettrici

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 nov - Bmw investira' oltre 2 miliardi di euro nello stabilimento in costruzione a Debrecen, in Ungheria, per creare una linea di assemblaggio di batterie ad alta tensione per veicoli elettrici della Neue Klasse. La costruzione della fabbrica e' iniziata circa sei mesi fa e l'avvio dell'impianto e' prevista entro la fine del 2025. Come si legge in una nota, la casa automobilistica tedesca intende creare oltre 500 posti di lavoro. "A Debrecen stiamo costruendo lo stabilimento piu' avanzato del mondo. Con la nostra iFactory, stiamo definendo nuovi standard industriali per la produzione di veicoli. I nostri investimenti sottolineano un approccio sistematico all'implementazione della mobilita' elettrica", ha detto Milan Nedeljkovi, membro del Cda di Bmw Ag. I nuovi investimenti sono stati accolti con favore anche dal Governo ungherese: "Lo stabilimento di Bmw a Debrecen e' il simbolo del successo della politica economica ungherese degli ultimi dodici anni. La fabbrica combina tutela dell'ambiente e competitivita', e questo e' molto di piu' di quanto avevamo inizialmente previsto", ha detto il ministro degli Esteri e del Commercio ungherese, Peter Szijjarto.

Ars

