Bezos: vira sull'AI e prende il timone di Project Prometheus (Ny Times)

L'azienda ha gia' ricevuto fondi per 6,2 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 nov - Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, torna operativo nel mondo degli affari, mettendosi alla guida di una nuova azienda di intelligenza artificiale che ha gia' ricevuto fondi per 6,2 miliardi di dollari. Secondo il New York Times, l'azienda, Project Prometheus, mira ad applicare l'AI ai settori industriale e ingegneristico, tra cui automobilistico, aerospaziale e informatico. Bezos ricoprira' il ruolo di co-ceo insieme a Vik Bajaj, un rinomato ricercatore della Silicon Valley che ha anche collaborato con il co-fondatore di Google Sergey Brin presso X Lab e ha fondato Verily, un'azienda di ricerca sulle scienze biologiche e sussidiaria di Alphabet, la societa' madre di Google.

Da ricordare che Bezos ha lasciato il timone di Amazon nel 2021, concentrandosi sulla sua azienda aerospaziale, Blue Origin: di Recente e' passato agli onori della cronaca soprattutto per la vita personale e il suo sontuoso matrimonio a Venezia. Nell'ultimo periodo si e' anche avvicinato al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, partecipando alla sua cerimonia di insediamento. Project Prometheus sta cercando di ritagliarsi una nicchia in un mercato dell'intelligenza artificiale altamente competitivo, attualmente dominato dai giganti della tecnologia Google, Meta e Microsoft, nonche' da alcune aziende pioniere del settore, a partire da OpenAI e Anthropic.

Secondo il New York Times, l'azienda conta gia' circa 100 dipendenti, inclusi ricercatori reclutati dai principali laboratori di ricerca sull'intelligenza artificiale.

Questo progetto fa parte di una tendenza piu' ampia volta a trovare applicazioni per l'intelligenza artificiale in compiti fisici, il piu' delle volte attraverso la robotica.

A differenza dell'intelligenza artificiale generativa, utilizzata ad esempio per ChatGPT, l'obiettivo e' creare sistemi in grado di apprendere da esperimenti condotti nel mondo reale, non solo in quello digitale, con la speranza di accelerare le scoperte scientifiche in fisica, chimica e ingegneria.

