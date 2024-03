Bertolotti: ok Borsa a quotazione, su Egm professionale da domani

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 mar - Via libera di Borsa Italiana alla quotazione di Bertolotti, azienda toscana 'specializzata nella realizzazione di sistemi avanzati per il material handling e la manutenzione ferroviaria', sul mercato Euronext Growth Milan - Segmento Professionale. Le negoziazioni partiranno domani, giovedi' 28 marzo. In fase di Ipo la societa' ha raccolto circa 291mila euro, con un collocamento riservato a investitori qualificati italiani ed esteri a 4,7 euro per azione. La capitalizzazione prevista all'avvio degli scambi e' quindi di 14,4 milioni con un flottante del 2,02%. Il capitale sociale sara' composto da 3.062.000 azioni. 'Siamo estremamente soddisfatti per questo traguardo, che premia il lavoro prodotto dalla societa' negli ultimi anni - ha commentato Luca Barneschi, presidente e a.d.

-. Ringraziamo Borsa Italiana per questo provvedimento, che segna un'ulteriore pietra miliare della nostra storia. Oggi ci presentiamo al mercato con oltre 70 milioni di euro di backlog, un valore della produzione superiore ai 35 milioni e una presenza solida sui mercati esteri (principalmente Europa e Stati Uniti), che hanno contribuito in modo rilevante alla nostra crescita'. 'Intendiamo questo momento come il punto di partenza del nostro percorso borsistico, che riteniamo possa in futuro sostenere ulteriormente le nostre ambizioni industriali', ha aggiunto.

