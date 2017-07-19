Bdm Banca: Carrus, scopo di salvataggio e crescita e' servire il Sud Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 ott - 'Lo scopo del salvataggio e della crescita di BdM Banca e' servire il Sud Italia'. Lo ha sottolineato l'ad e dg di BdM Banca (ex Banca Popolare Bari), Cristiano Carrus, ascoltato nella commissione d'inchiesta sulle Banche del Senato. "E' anche vero che il Sud non e' nell'ambizione di molti, tutte le grandi operazioni di consolidamento avvengono per il Nord e noi su questo - ha sottolineato - siamo in parte anche contenti perche' abbiamo una nicchia di mercato importantissima che ci consente di crescere e di progredire'. Carrus ha rilevato che 'stiamo lavorando per la crescita dei ricavi' ed ha riepilogato la situazione attuale: 217 filiali, di cui 5 in Calabria; una crescita degli impieghi 'quest'anno a un ritmo del 7% e stiamo - ha sottolineato - nella parte altissima del sistema bancario italiano'. Per quanto riguarda i crediti nati negli ultimi tre anni, i deteriorati 'vidimati' dal tagliando ispettivo della Banca d'Italia, sono all'1,5 per cento e, ha ricordato Carrus, sul credito 'paghiamo ancora l'eredita' del passato'.

A settembre 2025 le pratiche erogate sono state 7.416 (di cui 5.738 ai privati), 'in crescita del 35%' rispetto alle 5.897 di settembre 2024 (di cui 4.866 ai privati). Nei primi nove mesi del 2024 sono stati erogati "696 milioni di impieghi" e nel 2025 siamo a 'un miliardo e 34 milioni e stiamo battendo il record di tutto il 2024. Chiuderemo il 2025 con una erogazione in concessione di un miliardo e 300 milioni"; sono stati erogati 'ai privati, quindi ai mutui, circa 350 milioni di cui gli ipotecari 230 milioni'. Carrus ha aggiunto che 'questi soldi che prestiamo alle famiglie li prestiamo a un tasso vantaggiosissimo" ed ha rimarcato che 'quello che raccogliamo al Sud impieghiamo al Sud'.

nep

