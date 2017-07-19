BdM Banca: avviato il piano di razionalizzazione degli sportelli

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 feb - BdM Banca ha avviato "il piano sportelli destinato al potenziamento della presenza sui territori grazie ad una razionalizzazione e ad un ampliamento della rete commerciale a supporto dell'economia del Mezzogiorno" scrive l'istituto del gruppo Mcc nel comunicato sui conti del 2025. Il piano ha sollevato qualche perplessita' da parte dei sindacati della banca che hanno comunque raggiunto, a fine 2025, un accordo, per limitare gli effetti sui dipendenti, sulla mobilita' territoriale e funzionale.

Il progetto, secondo le indicazioni date ai sindacati a novembre, prevede la chiusura di 10 filiali entro marzo prossimo e l'apertura di 15 filiali entro marzo 2027, dislocate in varie regioni del Sud Italia, tra le quali la Sicilia. Il piano coinvolge direttamente 40 dipendenti, di cui 26 in organico alle filiali in chiusura. L'intento della banca di contrastare la 'desertificazione'. scrivevano First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin a novembre, "mal si coniuga con il reale progetto di razionalizzazione, perche' il saldo apparentemente 'positivo'' colpisce i territori storici che hanno contribuito alla crescita della nostra banca, gia' penalizzati nel recente passato".

