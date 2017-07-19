Bcc Iccrea: abbassa il sipario su Banca Sviluppo, fusa per incorporazione

Per anni veicolo 'salva Bcc' con 108 sportelli acquisiti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 apr - Iccrea Banca, la capogruppo del gruppo cooperativo romano, ha completato nel 2025 la cancellazione di Banca Sviluppo dal suo perimetro, con una fusione per incorporazione completata a novembre. Si abbassa cosi' definitivamente il sipario su una banca, una spa, che per anni aveva svolto il ruolo di 'salva Bcc' per le banche cooperative in crisi, prima che nascessero i gruppi, riuscendo a mantenere i presidi cooperativi sui territori piu' disagiati. I dettagli degli ultimi passi della banca emergono dai bilanci delle Bcc aderenti al gruppo gia' pubblicati, che contengono tutte una parte comune sull'attivita' della capogruppo nel 2025. Banca Sviluppo aveva esaurito il suo oggetto sociale, si legge, e la fusione e' stata decisa per razionalizzare il perimetro del gruppo.

Il processo era iniziato gia' dieci anni fa con una progressiva cessione di asset e e relativi sportelli a Bcc sane del territorio. In totale Banca Sviluppo ha ceduto negli anni 108 sportelli (39 in Veneto, 24 in Calabria, 29 in Emilia Romagna, 5 in Campania e 10 in Sicilia). L'ultimo sportello, il 109 esimo, era quello presso il quartier generale del gruppo Iccrea a Roma. L'ultima operazione risaliva al 2022: la cessione a Bcc Basilicata delle filiali di Satriano di Lucania e di Tito. Nell'aprile dello scorso anno, infine, la cessione del compendio immobiliare (per 22,1 milioni) a Bcc Beni Immobili e a novembre la fusione per incorporazione in Iccrea Banca.

Ggz

(RADIOCOR) 27-04-26 19:11:57 (0576) 5 NNNN