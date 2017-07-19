Baps: investe 1,1 mln per realizzazione primo impianto agrivoltaico in Italia
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - E' stato completato il primo impianto agrivoltaico basato sulla prima Serra Archimede in Italia. Lo annuncia in una nota la Banca Agricola Popolare di Sicilia che ha investito nell'operazione 1,1 milioni di euro a favore di BEE.
L'impianto e' situato a Santa Croce Camerina in Contrada Pantano e segna il debutto di una tecnologia unica in Italia progettata dal Gruppo Regran per "massimizzare la sinergia tra produzione di energia pulita e resa colturale".
Attraverso il sostegno a tecnologie integrate come la Serra Archimede, Baps persegue "la missione di favorire modelli agricoli green coerenti con i piani di sviluppo italiani ed Ue".
Com-Cel.
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