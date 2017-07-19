Baps: assemblea approva l'operazione di capital management da 200 milioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - 'Questa assemblea rappresenta un momento cruciale per la nostra banca. La partecipazione record e l'adesione integrale al progetto da parte dei soci sono la conferma di quanto siano vivi il senso di appartenenza e la fiducia verso il percorso intrapreso. Con l'operazione di Capital Management diamo coerenza tra il valore reale della Banca e quello riconosciuto dal mercato, proseguendo in un percorso virtuoso capace di unire solidita' e crescita sostenibile', ha commentato Arturo Schinina', presidente del Consiglio di Amministrazione. 'L'approvazione di oggi segna l'avvio di un disegno unitario che combina repricing, distribuzione di dividendi straordinari, buy-back e ampliamento del programma Radici. E' un piano che vale 200 milioni di euro e che nasce interamente dalla forza interna della Banca. Baps dimostra cosi' di essere non solo un istituto solido, ma un innovatore finanziario al servizio dei Soci e dei territori. Con questa operazione continuiamo ad essere un motore di propulsione economica per la Sicilia e per il Sud, con lo sguardo rivolto al futuro', ha detto l'ad Saverio Continella.

