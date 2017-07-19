Banche: Turco (M5S), procura acquisisca anche l'audizione di Orcel

Interrogazione al Senato a Meloni e Giorgetti su risiko (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 nov - 'Abbiamo appena depositato un'interrogazione urgente al Presidente del Consiglio e al ministro dell'Economia sulla gestione distorta e opaca del risiko bancario, caratterizzata da evidenti conflitti d'interesse". Lo annuncia in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e componente della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo.

"L'unica vera iniziativa di politica economica del Governo, mai comunicata ne' spiegata al Paese, e' oggi - evidenzia - sovrastata da una doppia, pesante ombra: da una parte l'inchiesta della procura di Milano, che coinvolge i principali protagonisti del risiko, a partire dai vertici di Mps, ancora partecipata dal Mef; dall'altra la procedura di infrazione europea sull'uso selettivo del golden power per ostacolare l'offerta di Unicredit su Bpm. Un intervento, quest'ultimo, che non ha certo 'protetto' Bpm, avendo piuttosto consentito al Governo di proseguire indisturbato con i suoi piani politico-finanziari non trasparenti.

In questo contesto riteniamo che le risposte fornite due giorni fa alle nostre domande dall'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, in Commissione d'inchiesta sulle banche, e secretate, debbano essere acquisite dalla Procura e dalle Autorita' di vigilanza per chiarire ulteriori aspetti della vicenda".

Bof.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 29-11-25 13:01:24 (0258)ASS 5 NNNN