Banche: Maino (Bcc Iccrea), noi in linea con intervento di Giorgetti

Presidente: 'da sempre puntiamo sugli impieghi' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 lug - 'Noi da sempre puntiamo la nostra attivita' sul margine di interesse e quindi da sempre abbiamo necessita' e voglia di fare impieghi. Lo abbiamo fatto anche negli anni in cui gli altri registravano dati negativi'. Per cui, 'consideriamo l'appello di Giorgetti pienamente corrisposto da parte nostra'. Cosi', il presidente del gruppo Bcc Iccrea, Giuseppe Maino, a margine dell'assemblea dell'Abi, commenta l'intervento del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, il quale, ha sottolineato l'importanza della biodiversita' e delle banche vicine ai territori per il sostegno all'economia. Dal ministro 'e' arrivato un monito alle banche in generale sulla necessita' di tornare a fare le banche" e il gruppo Bcc Iccrea "e' in regola', ha sottolineato Maino, spiegando di aver 'sempre guadagnato col margine di interesse" sugli impieghi.

dim

(RADIOCOR) 11-07-25 13:02:09 (0359) 5 NNNN