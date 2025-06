Banche: Fondo risoluzione chiude vertenza con Intesa Sanpaolo e incassa 130 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Il Fondo di risoluzione nazionale, istituito dalla Banca d'Italia nel 2015 in occasione della risoluzione delle quattro banche dell'Italia Centrale, lo scorso anno ha chiuso in via bonaria una vertenza con Intesa Sanpaolo incassando 130 milioni dalla banca guidata da Carlo Messina. La novita' emerge dal Rendiconto annuale del Fondo. Il Fondo costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca d'Italia ed e' gestito da via Nazionale. A seguito della risoluzione nel novembre 2015 di Banca Marche, Popolare dell'Etruria e del Lazio, CariChieti e CariFerrara hanno richiesto nell'immediato un intervento del Fondo di 3,7 miliardi circa. I proventi pari a 130 milioni provenienti dall'accordo con Intesa hanno consentito di controbilanciare la svalutazione (pari a 103,6 milioni) della partecipazione nella societa' veicolo Rev Gestione Crediti che l'anno scorso e' stata ricapitalizzata, per la sesta volta dal 2017, per 50 milioni. Intesa Sanpaolo ha accettato di pagare a seguito della "bonaria composizione della divergenza insorta sull'interpretazione del meccanismo di profit sharing, disciplinato dal contratto di cessione delle banche ponte e relativo agli utilizzi delle perdite fiscali delle banche cedute" si legge nella relazione.

