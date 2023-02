Banche: cambio al vertice Fondo interbancario, Stella Richter nuovo presidente -3

Rinnovato il Comitato di gestione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 feb - L'assemblea che ha approvato il bilancio ha anche rinnovato il Consiglio di gestione del Fondo. Accanto al neo presidente Mario Stella Richter, siedono Angelo Campani, (Direttore Generale Credito Emiliano), Stefano Del Punta, (CFO Intesa Sanpaolo), Stefano Lado, (Presidente Banco di Desio e della Brianza), Aurelio Maccario, (Head of Group Credit Risk UniCredit), Camillo Venesio, (Amministratore Delegato Banca del Piemonte) e Francesco Venosta, (Presidente Banca Popolare di Sondrio). Il collegio sindacale e' composto dal presidente, Maurizio Comoli (consigliere, Banco Bpm) e dai sindaci effettivi Francesco Passadore (Amministratore Delegato, Banca Passadore) e Alberto Palma (Presidente Carifermo). Si e' svolta oggi anche l'assemblea dello Schema volontario del Fondo (Svi), associazione non riconosciuta costituita all'interno del Fitd, che allo stato non e' operativo, in attesa dell'evoluzione del quadro di riferimento dei sistemi di garanzia dei depositi. L'assemblea dello Svi ha approvato all'unanimita' il bilancio e la nomina dei componenti cooptati nel corso dell'anno nel Consiglio di gestione: Aurelio Maccario (UniCredit) e Andrea Francesco Maffezzoni (Mps).

com-Ggz

(RADIOCOR) 28-02-23 16:15:57 (0478) 5 NNNN