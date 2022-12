Banche: Bitonci, proroga a giugno Commissione fondo risarcimenti risparmiatori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - "E' stato ottenuto un importante risultato e lavoro di squadra, tra Mef e Mimit, per mantenere in vita l'attivita' della commissione presso la Consap per l'indenizzo dei risparmiatori truffati dalle banche". Lo riferisce Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero per le Imprese e del Made in Italy con delega alla Consap. "Il fondo istituto nel 2018, quando ero sottosegretario al Mef - aggiunge in una nota - in questi anni ha rimborsato per il 30% fino a 100mila euro, ben 146mila risparmiatori rimasti coinvolti nel crack delle banche popolari per un miliardo e 30 milioni con un residuo di 545 milioni. La commissione, a cui va un plauso per l'intenso lavoro svolto, si e' riunita 140 volte, agevolando la risoluzione di problematiche legate al difficoltoso recupero della documentazione presso le banche coinvolte.

Questa proroga in continuita', prevista nell'ultima versione del decreto milleproroghe all'articolo 3 comma 7, apre alla correzione di errori sulla situazione patrimoniale dei soggetti per le domande rigettate e ad una possibile valutazione politica di ulteriore ripartizione sul residuo".

