Banche: Bankitalia cambia indicatore stress finanziario, ora 'vede' crisi 2015

Precedente indice non coglieva tensioni risoluzione 4 banche (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - La Banca d'Italia ha modificato il suo indicatore composito di stress finanziario per l'Italia, Fsi, che viene regolarmente commentato nel Rapporto sulla Stabilita' finanziaria di via Nazionale. Il nuovo indicatore, applicato alle serie storiche dal 1998 al 2025, ha fatto emergere due situazioni di stress che il 'vecchio' Fsi non aveva individuato: la fase iniziale, nel 2010, della crisi dei debiti sovrani e, sul piano interno, le tensioni a seguito della risoluzione delle quattro banche nel novembre 2015 (Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti) che si amplificarono, l'anno successivo, con il referendum sulla Brexit.

Nel nuovo Fsi i pesi attribuiti a ciascun comparto sono stati rivisti per tenere conto della piu' estesa copertura del mercato obbligazionario.

