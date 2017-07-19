Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Banche: Bankitalia cambia indicatore stress finanziario, ora 'vede' crisi 2015

            Precedente indice non coglieva tensioni risoluzione 4 banche (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - La Banca d'Italia ha modificato il suo indicatore composito di stress finanziario per l'Italia, Fsi, che viene regolarmente commentato nel Rapporto sulla Stabilita' finanziaria di via Nazionale. Il nuovo indicatore, applicato alle serie storiche dal 1998 al 2025, ha fatto emergere due situazioni di stress che il 'vecchio' Fsi non aveva individuato: la fase iniziale, nel 2010, della crisi dei debiti sovrani e, sul piano interno, le tensioni a seguito della risoluzione delle quattro banche nel novembre 2015 (Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti) che si amplificarono, l'anno successivo, con il referendum sulla Brexit.

            Nel nuovo Fsi i pesi attribuiti a ciascun comparto sono stati rivisti per tenere conto della piu' estesa copertura del mercato obbligazionario.

            Ggz

            (RADIOCOR) 07-02-26 13:15:59 (0274) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.