Banche: Abi Sicilia, cresce il credito all'economia locale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - In Sicilia si registra un andamento positivo del credito, "segno di fiducia verso l'economia locale anche se la crescita del Pil appare contenuta, risentendo della fine delle agevolazioni post-Covid e di un minore impatto espansivo del Pnrr". Questa la valutazione espressa dalla Commissione regionale Abi Sicilia, presieduta dal banchiere Salvatore Malandrino (UniCredit). La Commissione nel corso di una riunione ha evidenziato, in particolare, la necessita' di strumenti di garanzia per le piccole imprese dell'Isola, realta' con livelli di capitalizzazione non sempre adeguati e minori possibilita' di offerta di coperture alternative, in linea con le esigenze delle banche. In Sicilia, secondo dati della Banca d'Italia, l'ammontare dei prestiti bancari e' stato nel 2025 pari a 57 miliardi, in crescita del 2,7% rispetto all'anno precedente. Le imprese sono state finanziate con 18 miliardi (+3,8%), le famiglie con 33 miliardi (+3,4%). Il totale dei depositi bancari e' a quota 81 miliardi.

L'economia siciliana beneficia dell'apporto del turismo internazionale. "Per consolidare questa crescita - afferma Malandrino - e' necessario intervenire sulla qualita' dei servizi offerti, attraverso investimenti strutturali, focus su innovazione e sostenibilita', alta formazione del personale'.

com-Ggz

(RADIOCOR) 20-04-26 17:00:30 (0473) 5 NNNN