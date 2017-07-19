Banca Progetto: pronto piano salvataggio, un Fia per i deteriorati

Da Amco primo via libera poi tocchera' alle banche (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 gen - Inizia una settimana decisiva per il salvataggio di Banca Progetto che rischia, in caso di assenza di accordo entro fine gennaio, di finire in liquidazione. La rilevanza del tema, per i possibili effetti sistemici su tutte le banche italiane, ha visto la 'discesa in campo' anche del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha convocato in via XX settembre, dopo la pausa natalizia, le banche coinvolte nell'operazione, presente anche il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, per capire le loro intenzioni sul salvataggio. Banca Progetto, controllata dal fondo Oaktree che uscira' dal capitale a seguito del salvataggio, ha una rilevante massa di depositi che andrebbero rimborsati a spese di tutto il sistema in caso di liquidazione. L'ultima novita' e' la creazione di un Fondo alternativo (Fia) che rilevera' i deteriorati. Amco e le cinque banche (Intesa, UniCredit, Mps. Banco Bpm e Bper) saranno gli investitori. Il primo passo, apprende Radiocor, tocchera' ad Amco.

Ggz

(RADIOCOR) 19-01-26 18:16:03 (0523) 5 NNNN