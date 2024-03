Banca popolare Puglia e Basilicata: +45,4% utile netto 2023 a 32,4 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mar - La Banca popolare di Puglia e Basilicata ha chiuso il 2023 con un utile netto pari a 32,4 milioni di euro, in aumento del 45,4% rispetto al 2022, un patrimonio netto a 318,7 milioni (+33,8 milioni di euro) e un rapporto cost/income al 65,5%. Lo rende noto la societa' in una nota. Sempre nel 2023 il rapporto tra crediti deteriorati netti e impieghi e' risultato pari a 2,2% mentre il CeT1 si e' attestato al 16,2%. Nel 2023 la banca ha effettuato nuove erogazioni a famiglie e imprese per oltre 300 milioni di euro. Il cda ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,10 euro per azione. La performance del 2023 ha segnato anche un aumento del 14,2% del margine di interesse, che si e' attestato a 120,5 milioni, e un aumento (+7,9%) del margine di intermediazione della gestione finanziaria, che ha raggiunto i 183,6 milioni di euro.

