Banca Etica: utile netto consolidato 2024 cala a 16,1 milioni -2

Apre filiale a Reggio Calabria in controtendenza con settore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 mag - Banca Etica, che si accinge a vivere un vivace confronto in assemblea tra due liste antagoniste che si confrontano con progetti diversi per la conquista della leadership nella governance, lo scorso anno ha registrato un aumento delle commissioni di circa il 2,5% per la maggiore richiesta di servizi da parte dei clienti. Le commissioni infatti sono "cresciute pur non avendo introdotto nuove voci di spesa ne' aumentato quelle esistenti e pur avendo praticato sconti sulle commissioni per le organizzazioni in difficolta' a causa del rialzo dei tassi". Banca Etica aggiunge che in linea con la sua missione nel 2024 ha confermato "le misure a sostegno dei mutuatari con mutui a tasso variabile (circa 800 le famiglie beneficiarie), cosi' come sono state ridotte di circa 900 mila euro le commissioni per organizzazioni in difficolta'".

La Banca, intanto, alla vigilia ha aperto una nuova filiale a Reggio Calabria. Nella regione ha gia' una filiale a Lamezia e a Reggio, ora, sia la nuova filiale che "un ufficio situato in un bene confiscato al crimine organizzato". Nella nota Banca Etica ricorda che in Calabria, tra il 2018 e il 2023, gli sportelli bancari sono diminuiti del 22,5%, con la chiusura di 91 filiali (dati Uilca). Una desertificazione che ha ridotto del 26,7% i comuni della Regione serviti da banche (sono 40 in meno nel periodo), contribuendo, secondo la Banca d'Italia, a confermare la dinamica negativa del credito bancario al settore privato non finanziario lo scorso anno.

