Banca Credito Popolare: pronta 'rete' di popolari per sostenerla

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 mar - Una rete di sostegno per la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco sta per essere stesa dalle principali banche popolari del Mezzogiorno. A Radiocor risulta che Agricola Popolare Siciliana (la ex Ragusa nata dalla fusione con la Popolare Sant'Angelo), Popolare Puglia e Basilicata e Banca Popolare Pugliese stanno finalizzano un dialogo con l'istituto campano che deve rafforzare il capitale per una ventina di milioni.

Si lavora ad un'operazione che prevede l'emissione di azioni di finanziamento e di un subordinato. Per le banche popolari coinvolte si tratta di un investimento finanziario. Nei prossimi giorni sono attese le manifestazioni di interesse non vincolanti e prima dell'approvazione del bilancio della Banca di Credito Popolare, a fine marzo, si dovrebbe arrivare alla firma del commitment sull'operazione. Per emettere azioni di finanziamento serve una modifica statutaria. La Banca di Credito Popolare, da quasi un anno e' sotto 'intervento precoce' della Banca d'Italia che ha inviato due Commissari in temporaneo affiancamento al cda. Una sorta di tutoraggio, che non ha tolto poteri e spazio di azione al consiglio.

