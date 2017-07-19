Azimut: primo closing per 70mln fondo direct lending Azimut Agrifood Mezzogiorno

Cdp e Mediocredito Centrale anchor investor (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 feb - Il gruppo Azimut annuncia il primo closing del fondo di direct lending Azimut Agrifood Mezzogiorno Sca Sicav Raif, dedicato al sostegno dei piani di crescita delle imprese del Sud Italia del settore agroalimentare. In particolare il primo closing, pari a 70 milioni di euro, e' stato guidato da Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale, entrambi anchor investor.

Il fondo, che continua a registrare l'interesse di numerosi investitori istituzionali, ha un obiettivo di raccolta totale di 100 milioni di euro. 'Questa iniziativa intende contribuire a soddisfare le esigenze di capitale a medio-lungo termine delle imprese agroalimentari e della relativa filiera, sostenendone la crescita in tutte le fasi del ciclo di vita', spiega la nota, che aggiunge che il fondo finanziera' principalmente PMI, Mid-Cap e Large-Cap con sede nelle regioni del Sud Italia, o loro progetti di investimento in quei territori, tramite strumenti di debito (bond, minibond e prestiti diretti). Secondo stime piu' di 220 aziende delle regioni meridionali soddisfano attualmente i requisiti per essere un target ideale per il fondo. Numero che cresce notevolmente allargando il perimetro anche all'intera filiera. Il ceo di Azimut, Giorgio Medda, ha detto: 'consolidiamo il nostro impegno a sostegno dell'economia italiana attraverso un nuovo fondo di private debt focalizzato sulla filiera agroalimentare, motore strategico di crescita e custode del valore identitario unico che distingue il Made in Italy nel mondo. Con la partecipazione di due dei principali investitori istituzionali del Paese, il fondo mira a coniugare rendimenti finanziari e sviluppo territoriale, valorizzando il capitale umano e il merito imprenditoriale per innescare un circolo virtuoso di crescita sostenibile e nuova occupazione'.

