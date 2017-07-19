AXA: recessione o crescita? Tassi fermi o in calo? I temi caldi per l'autunno - PAROLA AL MERCATO

di Alessandro Tentori * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Come gestiranno le banche centrali il dilemma tra un'economia che potrebbe indebolirsi e un'inflazione attesa in aumento? Quali fattori monitorare al rientro dalle vacanze estive e come posizionarsi L'economia degli Stati Uniti lancia segnali contrastanti. Da una parte, il dato del Pil nel secondo trimestre dell'anno ha registrato una crescita del 3%, superando tutte le previsioni (rispetto al -0,5% del primo trimestre). Dall'altra, non sono mancati segnali di rallentamento, come il calo della fiducia dei consumatori e le sorprese sul numero di nuovi posti di lavoro. Quindi, periodicamente, torna in auge lo 'storytelling' della recessione americana e i mercati si allarmano - potremmo chiamarla 'la recessione piu' telegrafata della storia'.

Ora i riflettori sono puntati sul rapporto del mercato del lavoro, in uscita nei primi giorni di settembre. Parrebbe esserci un rallentamento del mercato del lavoro che preoccupa molto gli analisti: il punto e' che le revisioni sul numero di nuovi impieghi sono comunque in linea con il dato storico, quindi non ci sarebbe una base razionale per tutto questo allarmismo, se non fosse che questo presunto rallentamento si sposa bene con lo storytelling dei dazi. Non e' escluso che dal rapporto sul mercato del lavoro emergano sorprese.

Tuttavia, per il momento non ci sono le indicazioni per prevedere una recessione. Ad oggi, la disoccupazione resta bassa.

Secondo alcuni, l'espansione economica del secondo trimestre potrebbe essere dovuta in parte al fatto che le aziende hanno ridotto le importazioni dopo aver fatto scorte a inizio anno per non incorrere nei dazi annunciati da Trump.

In Eurozona, invece, dopo l'accordo sui dazi con gli USA, resta da vedere quali saranno le implicazioni di lungo periodo per l'economia. Al momento, i tagli dei tassi d'interesse da parte della Banca centrale europea (Bce) hanno contribuito a risollevare l'economia. Tutto sommato, i dati pubblicati nelle ultime settimane non sono preoccupanti - per esempio, gli indicatori di fiducia in Germania non sono crollati, anzi, sono addirittura in miglioramento. E' possibile che in alcuni paesi, come in Germania, ci sia gia' stata una mini-recessione.

D'altro canto, i nuovi dazi potrebbero rivelarsi meno nocivi di quanto si tema. Non e' da escludere che il processo di patteggiamento abbia portato i dazi a livelli che non sono nocivi per l'Europa, che esporta, e che nel lungo periodo potrebbero andare a beneficio della bilancia commerciale degli USA. Infatti, se consideriamo gli annunci roboanti di aprile, che hanno spaventato i mercati, il livello medio dei dazi non e' aumentato poi di tanto.

* Chief Investment Officer Europa di AXA IM.

