Auto: De Meo, lasciamo a ingegneri soluzioni migliori su Co2 -2

"Rifiutare il progresso e' un lose-lose" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 feb - "Bisognerebbe evitare di parlare del 2035 perche' magari non ci arriviamo nemmeno", mentre "la prima priorita' e' cercare di dare una flessibilita' al 2025 perche' abbiamo una specie di elefante sulla testa, con 15 miliardi di multe potenzialmente per il settore, che sono soldi che sarebbero distratti dall'investimento nel business" ha continuato De Meo.

"Abbiamo un mercato che e' un 20%-25% sotto la serie storica in Europa" e "siamo l'unica regione nel mondo dove il mercato non e' risalito sopra alla serie storica" mentre "e' stato cosi' negli Stati Uniti e in Cina". Questo "vuol dire che non c'e' un business fondamentalmente". Tutto cio', ha aggiunto l'ad di Renault, "corrisponde a 90 miliardi di gettito in meno solo di Iva". Per De Meo, "il mercato deve ripartire" e "dobbiamo trovare tutte le soluzioni possibili per farlo ripartire, incluso tutto l'elettrico" perche' "ci ritroviamo tra sinistra e verdi europei che vorrebbero rimandare tutti quanti in bicicletta, e una destra che dice ritorniamo alla casella numero uno e produciamo diesel rifiutando il progresso, e questo e' un lose-lose". La necessita' e' invece quella di "guardare al futuro" e "trovare delle soluzioni pragmatiche, sederci con la politica e il regolatore per far andare avanti l'Europa e per affrontare la competizione, da qualunque parte essa venga, dalla Cina o dagli Stati Uniti'.

