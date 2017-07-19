Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Astm: allo studio nuova emissione obbligazionaria senior unsecured

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 ott - Astm, secondo operatore al mondo di reti autostradali in concessione, attivo nella realizzazione di grandi opere e nella tecnologia applicata alle infrastrutture, 'informa circa l'intenzione di procedere con una nuova emissione obbligazionaria senior unsecured destinata esclusivamente a investitori qualificati, denominata in euro a valere sul proprio Programma Euro-Medium Term Note (EMTN)'. Cosi' annuncia una nota della societa', aggiungendo: 'in relazione all'eventuale emissione Astm ha nominato in qualita' di Joint Bookrunner Banca Akros, Bnp Paribas, Caixabank, Cre'dit Agricole Cin, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander, Socie'te' Ge'ne'rale, Ubs e UniCredit'.

            com-emi

            (RADIOCOR) 07-10-25 10:24:32 (0249)INF 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Morgan Stanley
            Mediobanca 16,685 -0,77 11.00.27 16,51 16,755 16,705
            Intesa Sanpaolo 5,552 +0,54 11.02.28 5,517 5,555 5,525
            Unicredit 63,39 -0,20 11.02.42 62,65 63,39 63,28


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.