Astm: allo studio nuova emissione obbligazionaria senior unsecured
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 ott - Astm, secondo operatore al mondo di reti autostradali in concessione, attivo nella realizzazione di grandi opere e nella tecnologia applicata alle infrastrutture, 'informa circa l'intenzione di procedere con una nuova emissione obbligazionaria senior unsecured destinata esclusivamente a investitori qualificati, denominata in euro a valere sul proprio Programma Euro-Medium Term Note (EMTN)'. Cosi' annuncia una nota della societa', aggiungendo: 'in relazione all'eventuale emissione Astm ha nominato in qualita' di Joint Bookrunner Banca Akros, Bnp Paribas, Caixabank, Cre'dit Agricole Cin, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander, Socie'te' Ge'ne'rale, Ubs e UniCredit'.
