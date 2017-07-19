Assiom Forex: al via domani a Venezia il Congresso annuale, attesa per Panetta

Sabato il discorso del governatore alla comunita' finanziaria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 feb - Si apriranno domani i lavori del 32 Congresso annuale di Assiom Forex, che quest'anno sbarca al Lido di Venezia (il 20 e 21 febbraio presso il Palazzo del Casino') e come da tradizione ospitera' il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta.

A dare il via alle danze sara' il messaggio di benvenuto di Massimo Mocio, presidente di Assiom Forex (domani alle 15), cui seguira' il keynotspeech 'Squilibri globali e i loro rischi in un'economia mondiale piu' frammentata' di Sergio Nicoletti Altimari, vicedirettore generale di Banca d'Italia.

A seguire, si terra' il workshop, "Mercati in trasformazione: scenari, opportunita' e rischi del nuovo contesto globale", che sara' moderato da Anna Kunkl (senior partner Be Shaping The Future part of Engineering Group), con la partecipazione di Luigi Buttiglione (fondatore e amministratore delegato Lb Macro), Carlo Comporti (Commissario Consob), Roberto Ferrari (chief financial officer Banca Ifis). L'evento piu' atteso e' in programma sabato 21 febbraio alle 11.30, quando prendera' la parola il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta che terra' in questa occasione il tradizionale discorso ufficiale rivolto agli operatori dei mercati finanziari. Il governatore sara' preceduto (alle 10.30) dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro , che patrocina l'evento insieme alla Regione Veneto. A seguire, faranno gli onori di casa anche Alberto Stefani, presidente della Regione, Ernesto Furstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis (main partner dell'evento) e Massimo Mocio, presidente Assiom Forex.

