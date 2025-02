Assicurazioni: De Polis (Ivass), al lavoro per sorveglianza ampio spettro su AI

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - L'utilizzo dell'intelligenza artificiale si diffonde anche nel mondo assicurativo e di pari passo anche "la sorveglianza dei sistemi di AI dei soggetti vigilati". Il tema, indica il Segretario generale Ivass Stefano De Polis nel corso di un convegno e' fissato dall'Artificial Intelligence Act Act "che prevede specifiche forme di tutela preventiva e di vigilanza volte a garantire i diritti fondamentali di chi entra in contatto con i sistemi di AI: l'enfasi e' sui sistemi ad alto rischio di violazione dei diritti fondamentali". Secondo l'esponente dell'Autorita' di vigilanza sulle assicurazioni, "considerato che le norme in tema di AI lasciano impregiudicate le regole settoriali gia' previste per la stabilita' delle imprese e del sistema nonche' a protezione dei consumatori, si sta lavorando a livello europeo e nazionale per garantire una vigilanza ad ampio spettro e per evitare duplicazione degli oneri". Ecco perche', rivela nel corso di un intervento ad un convegno della Fondazione Cesifin Alberto Predieri, anche in Italia si e' al lavoro: "L'Ivass sta collaborando con le altre Autorita' di settore e i Ministeri competenti alla predisposizione del quadro normativo nazionale applicativo dell'architettura europea. In ambito Eiopa si stanno definendo i principi per una applicazione omogenea ed integrata della regolamentazione".

