ARK Invest: etf tematici, nel 2025 raccolta netta supera i 15 miliardi $ - PAROLA AL MERCATO

di Rahul Bhushan* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - Nel 2025 i flussi netti sugli ETF tematici sono stati pari a +15,8 miliardi di dollari, con la Difesa che nel complesso ha guidato le allocazioni, seguita da Intelligenza Artificiale e Uranio.

La raccolta complessiva legata al boom della difesa ha superato i 10 miliardi, con il tema Difesa Globale al primo posto (+6,31 miliardi) e Difesa Europea, piu' legata al riarmo del Vecchio Continente, al secondo con +4,78 miliardi di dollari Non si e' fermato comunque il megatrend dell'Intelligenza Artificiale, terzo sul podio con flussi positivi per +2,61 miliardi di dollari. Gli investitori continuano ad allocare su questo tema, ma piu' selettivamente, concentrandosi su infrastrutture AI scalabili e applicazioni concrete in software, semiconduttori e robotica.

Grazie all'attenzione crescente per l'approvvigionamento energetico (legato anche ai consumi dell'AI), al quarto posto si collocano gli ETF relativi all'Uranio (+1,09 miliardi), mentre al quinto troviamo Internet ed e-commerce in Cina (+698 milioni), un tema su cui gli investitori sono tornati nel 2025 attratti da un miglioramento del sentiment sul tech cinese, e privilegiando piattaforme con redditivita', generazione di cassa e investimenti disciplinati nel core business di commercio e logistica.

Tra i temi che piu' hanno sofferto nell'anno appena trascorso, i due principali sono legati al raffreddamento del momentum politico dell'energia verde, soprattutto in alcuni mercati: si tratta in particolare di Economia Circolare (-499 milioni di dollari) e Clima globale e ambiente (-305 milioni di dollari).

Guardando invece al solo mese di dicembre, i flussi netti sui tematici hanno chiuso l'anno con un rimbalzo dopo la frenata di novembre, attestandosi a +234 milioni di dollari. Gli investitori hanno concentrato le allocazioni sulla Difesa Europea e su temi legati alla sicurezza energetica, con flussi positivi anche verso il settore Blockchain.

*Global Head of Investment Products di ARK Invest Europe "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 18-01-26 15:36:22 (0366) 5 NNNN