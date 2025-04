Altea Green Power: ottiene procedura VIA per impianto eolico in Basilicata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 apr - Altea Green Power ha ottenuto la procedibilita' per l'istanza VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) per la realizzazione di un impianto eolico di circa 50 MW in Basilicata. L'impianto, spiega una nota, sara' realizzato con 11 turbine da 4,5 MW ciascuna. Questo impianto eolico rientra nella pipeline di progetti che la societa' intende sviluppare nell'ambito della strategia prevista nel Piano Industriale 2024-2028, che prevede la realizzazione di impianti di proprieta' in Italia, in qualita' di Indipendent Power Producer (IPP). Rispetto agli obiettivi di medio periodo dichiarati, Altea Green Power sta procedendo con anticipo avendo, ad oggi, gia' individuato progetti per oltre 150 MW, alcuni dei quali in fase autorizzativa avanzata.

