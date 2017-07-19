AllianzGI: tempi movimentati - PAROLA AL MERCATO

di Hans-Jorg Naumer* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 feb - Viviamo in tempi movimentati. La politica globale e' sempre piu' caratterizzata da equilibri di potere mutevoli, ma i mercati finanziari al momento guardano al di la' dei rischi geopolitici di primo piano - come le recenti tensioni legate all'Iran e alla Groenlandia - per concentrarsi sui dati macroeconomici, sugli utili societari e sui fattori che guideranno i rendimenti nel medio termine. Dopo un 2025 gia' molto positivo, i mercati azionari hanno iniziato l'anno con un andamento generalmente favorevole. Anche le materie prime hanno continuato a guadagnare terreno: oro e argento hanno mantenuto la tendenza al rialzo per gran parte di gennaio, fino all'emergere di una maggiore turbolenza sui mercati. I mercati fixed income hanno invece registrato performance piu' differenziate. Le obbligazioni governative europee hanno beneficiato del calo dei rendimenti, mentre i titoli sovrani del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno subito pressioni.

I mercati valutari sono stati dominati dalla debolezza sia del dollaro statunitense che dello yen giapponese, riflettendo un contesto di politica economica complesso e contraddittorio. La Bank of Japan (BoJ) ha iniziato ad alzare i tassi di interesse, ma il suo approccio rimane cauto e graduale. Questa prudenza e' comprensibile alla luce del contesto politico generale: il governo del primo ministro Sanae Takaichi persegue una politica fiscale espansiva, mentre la BoJ cerca di uscire da un quadro decennale concepito per combattere la deflazione. L'annuncio da parte del primo ministro giapponese, a inizio febbraio, di indire elezioni anticipate mirava a ottenere il sostegno politico necessario per l'agenda fiscale del suo governo.

Parallelamente, l'aumento delle aspettative di inflazione sta diventando piu' evidente soprattutto sulla parte lunga della curva dei rendimenti delle obbligazioni governative giapponesi, situazione che potrebbe indurre gli investitori giapponesi a riportare in patria i capitali investiti all'estero. Questi flussi di capitale potrebbero sostenere lo yen attraverso un aumento delle vendite di dollari USA, esercitando al contempo una pressione al rialzo sui rendimenti negli altri principali mercati obbligazionari, soprattutto quello statunitense. Tale dinamica avrebbe implicazioni decisamente ampie, in quanto potrebbe innescare lo scioglimento dei cosiddetti carry trade, strategie che sfruttano i differenziali dei tassi di interesse e che dipendono da uno yen persistentemente debole e dal basso livello dei rendimenti delle obbligazioni governative giapponesi.

Nel frattempo, il dollaro statunitense desta alcune preoccupazioni. In occasione dell'ultima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC), la Federal Reserve (Fed) ha deciso di lasciare invariata la politica monetaria, decisione ampiamente prevista e sostanzialmente appropriata alla luce del contesto caratterizzato da un dollaro piu' debole, una crescita economica moderata e un'inflazione contenuta. In tale contesto, l'euro e' emerso come un relativo beneficiario. Il rafforzamento della moneta unica, tuttavia, alimenta sempre di piu' il dibattito sulla possibilita' che la Banca Centrale Europea (BCE) possa in futuro intervenire tagliando i tassi d'interesse per contrastare un apprezzamento eccessivo. Fortunatamente, tale intervento non appare ne' necessario ne' urgente, poiche' le condizioni macroeconomiche dell'Eurozona restano nel complesso favorevoli: la crescita economica e' solida e prossima al potenziale di lungo periodo, il mercato del lavoro e' stabile con bassi livelli di disoccupazione, e l'inflazione continua a convergere verso l'obiettivo della BCE. Una valutazione sostanzialmente analoga si applica agli Stati Uniti, come recentemente sottolineato dal presidente della Fed, Jay Powell.

Il rapido emergere della cosiddetta 'Era dell'intelligenza', espressione resa popolare da Sam Altman, sta accelerando il cambiamento strutturale dell'economia globale. Per ampiezza e intensita', questa evoluzione assomiglia a un nuovo e protratto ciclo di crescita del tipo descritto dall'economista russo Nikolai Kondratieff. Per gli Stati Uniti in particolare, l'intelligenza artificiale rappresenta un pilastro strategico di crescita da non sottovalutare. Al contempo, il ritmo dell'innovazione e le elevate valutazioni di mercato riportano inevitabilmente alla mente il paragone con la bolla tecnologica dei primi anni Duemila. Per quanto comprensibili, tali timori rischiano di generare una visione eccessivamente semplificata della situazione attuale.

Diversamente da quanto accadeva nei cicli tecnologici precedenti, l'intelligenza artificiale (IA) e' ora implementata su larga scala, con effetti tangibili su business model, produttivita' e processi operativi, in un ampio ventaglio di settori. Il mercato ha aspettative elevate sulla crescita dei ricavi, la redditivita' e l'ampliamento dei margini nei settori legati all'intelligenza artificiale.

La presenza di persistenti vincoli di capacita' depone tuttavia a sfavore dell'idea della classica bolla speculativa. In molti segmenti, la domanda di potenza di calcolo supera notevolmente l'offerta disponibile. I colli di bottiglia vanno dai microchip e dalle apparecchiature di rete fino ai vincoli infrastrutturali, inclusa la disponibilita' di energia elettrica necessaria al funzionamento dei data center di grandi dimensioni. E' importante notare che una parte significativa dell'attuale espansione della capacita' viene finanziata internamente, attingendo ai solidi flussi di cassa delle principali societa' tecnologiche.

