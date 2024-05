AI: Ciurli (Enel), diventata fenomeno consumer, sfida e' la governance

Cosi' l'Head of Global Services del gruppo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 mag - 'L'intelligenza artificiale e' diventata a tutti gli effetti un fenomeno consumer, che attira ingenti volumi di investimenti con percentuali di incremento in costante crescita', cosi' Stefano Ciurli, Head of Global Services di Enel, durante Lutech Talk al museo della scienza e della tecnologia a Milano 'ma una delle sfide decisive nel futuro dell'IA e' legata alla governance'. 'Per questo abbiamo costituito il Comitato sull'Intelligenza Artificiale con l'obiettivo di governare il fenomeno, calibrarne la portata e metterlo al servizio di un modello di business sempre piu' efficiente e innovativo. Regolamentazione non e' solo l'AI Act europeo, per chi si muove su mercati e paesi diversi come noi se ne contano almeno dodici. Mi chiedo come possano fare le pmi se non supportate', ha spiegato.

