            AI: Barrese (Intesa), innovazione e' fortissima le banche non la sottovalutino

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 feb - Il mondo tende ancora a sottovalutare il cambiamento, gia' in atto, prodotto dall'intelligenza artificiale. "L'innovazione e' fortissima e come settore non dobbiamo prenderla sotto gamba perche' si tratta della piu' grande trasformazione che viviamo" afferma Stefano Barrese, responsabile Banca dei territori di Intesa Sanpaolo che interviene in Abi in qualita' di presidente del Comitato tecnico dell'associazione di palazzo Altieri che si occupa dei servizi bancari e finanziari innovativi.

            La AI consente "la democratizzazione del supporto alla persona" in termini di servizi e apre tutto il mondo dei servizi non finanziari. I nuovi servizi non finanziari offrono alle banche "un contributo alla marginalita' modesto ma e' un qualcosa che deve essere fatto" per non lasciare scoperto un mercato che puo' essere altrimenti presidiato da soggetti non bancari e perche' "sono tutte attivita' con un portato di fiducia come welfare e fiscalita'" che possono diventare punti di accesso ai servizi finanziari e da quella porta disintermediare gli attori del settore del credito.

            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Intesa Sanpaolo 5,712 -2,58 13.54.07 5,70 5,814 5,80


